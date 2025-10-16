¡Familia De Nigris en tragedia! Doña Lety, abuela de Aldo, sufre lamentable robo en su casa recién remodelada

¡Tragedia en la familia De Nigris! Doña Lety Guajardo, abuela de Aldo de Nigris, reveló que fue víctima de un terrible robo en su casa. ¡Fue engañada por los amantes de lo ajeno! ¿Qué le pasó a la mamá de Poncho de Nigris?

En medio de todo el escándalo que ha protagonizado doña Lety tras despotricar en contra de Mariana Botas, así como el haber golpeado a un integrante de la prensa en el evento de bienvenida a Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México, ahora sufrió un terrible atraco.

Doña Lety, mamá de Aldo de Nigris, fue víctima de robo en su casa. / Redes sociales

¿Qué le robaron a Lety Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, en su casa?

Luego de que Lety Guajardo compartió que remodeló el cuarto de Aldo de Nigris, su nieto, así como parte de su casa; desafortunadamente, la alegría se convirtió en molestia e indignación. ¡Le robaron!

A través de sus historias de Instagram, la también conocida como ‘doña Alegría’ compartió cómo fue que dos amantes de lo ajeno la engañaron con el argumento de que irían a hacerle una instalación. La mujer contó que dos sujetos arribaron a su domicilio en una camioneta tipo pick-up, quienes le afirmaron que iban a inspeccionar un trabajo vinculado con la instalación de un cancel.

Doña Alegría sigue remodelando su casa, pero le robaron parte de los nuevas adquisiciones de su hogar. / IG: @leticiagdenigris

No obstante, se dio cuenta de que los individuos no trabajaban para la empresa que había contratado y que, en realidad, se llevaron el panel de vidrio que formaba parte de la remodelación de su vivienda

“Les quería comentar que de verdad estoy impresionada, vieron que hago historias y todo, que me pasan cosas… Pues se vinieron unas personas que no eran de la empresa con la que estoy trabajando. Ellos vieron la historia y se vinieron impresionantemente en una pic-kup”, dijo doña ‘Alegría’.

“Vinieron a checar el baño y luego me dijeron: ‘bueno, pero como no se puede hacer todavía, ¿dónde está el otro pedazo?’ (Les contesté:)'No, pues está acá’. (Y me dijeron:) ‘No le conviene tenerlo aquí en la cama, o sea, se le puede pasar un accidente porque ese es el vidrio, biselado y todo, grandote’. Se lo robaron. Me vinieron a robar”. Doña Lety

Doña Lety reveló que le robaron un pedazo de lámina de vidrio en su casa recién remodelada. / IG: @leticiagdenigris

¿Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, denunció a quienes le robaron en su casa?

Aunque Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, no reveló si ya fue a las autoridades para presentar su denuncia por el robo que sufrió, sí confirmó que tiene el video de los asaltantes y, probablemente, lo exponga en sus redes sociales.

Lo anterior, dejó claro, es con el fin de hallar a dichos delincuentes. Sin embargo, destacó que esta situación le pasó por ser una persona “muy confiada”.

“Tengo el video de ellos y lo voy a subir. Eran dos señores. Les tomé video porque los vi muy felices y sonrientes, trepando el cancel, que era bastante ancho. Como siempre soy así, tan confiada, pero a la vez, cuando estaba arriba, dije: ‘Pues les voy a tomar video porque los vi muy sonrientes’” Lety Guajardo

“Qué cosa, cómo se atrevieron a venir aquí tan fácil, qué barbaridad. Apenas ayer me di cuenta de que ellos no trabajan en la empresa donde estoy yo trabajando. Qué impresionante, qué fácil se atreven a hacer eso, qué falta de actitudes tan peligrosas y tan atrevidas”, agregó.

Así lo dijo doña Alegría:

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre el asalto a doña Lety Guajardo, su mamá?

Al momento, Poncho de Nigris no se ha pronunciado al robo que sufrió doña Lety Guajardo, su mamá. No obstante, quienes sí reprobaron esta situación y externaron su preocupación fueron los seguidores de la señora.

La mayoría de internautas señalaron que es un tema de cuidado, mencionaron que, aunque no fue una situación de gravedad, sí estuvo expuesta y en peligro. Aunque hubo quienes la criticaron, consideraron que el grabar todo y hacerlo público en redes la puso en esa situación.

Doña Lety Guajardo / Redes sociales

Estos fueron algunos comentarios:



“Es por exponerlo todo, hay cosas que deben ser privadas”,

“Eso le pasa porque todo lo cuenta”,

“Ojalá sus hijos la protejan más”,

“Gracias a Dios no pasó a mayores”,

“Poncho no ha dicho nada, tienen que proteger a su mamá”,

“Que Dios la cuide siempre”

Al momento, Aldo de Nigris, ganador de La casa de los famosos México, así como ningún otro familiar, se ha pronunciado al robo que sufrió doña Lety.