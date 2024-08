César Doroteo, de ‘Pepe y Teo’, admite estar decepcionado de Ricardo Peralta tras verlo en LCDLFM

La participación de Ricardo Peralta en ‘La casa de los famosos México’ sigue siendo motivo de conversación en redes sociales. Muchos internautas han reprobado diversos comportamientos y declaraciones que ha hecho durante su estancia en el reality.

Uno de los escándalos más sonados fue cuando acusó a Arath de la Torre de “despreciarlo” por su orientación. Para la mayoría de los fanáticos del concurso, Ricardo quiso usar este argumento para manipular a la comunidad LGBT+ en contra del presentador.

Si bien Peralta y Arath ya pactaron una especie de tregua, algunos han exigido salida del creador de contenido, argumentando que solo estaba “perjudicando” al movimiento.

En medio de toda esta controversia, César Doroteo, amigo de Ricardo y colaborador en el canal de ‘Pepe y Teo’, admitió estar “desilusionado” por los comentarios de su compañero.

César Doroteo y Ricardo Peralta / Captura de pantalla/FB: Ricardo Peralta

César Doroteo revela cómo se siente al ver la participación de Ricardo Peralta en LCDLFM

En un video para su canal de YouTube, el exparticipante de ‘Survivor’ dejó en claro que, si bien su amistad con Ricardo seguirá, reconoció que debe hablar muy seriamente con él para saber el motivo de sus declaraciones en el reality.

“Lo hemos visto y nos hemos sorprendido. Este video no se trata de justificar ni de defender ninguna de las actitudes que hemos visto que nos parecen preocupantes. No le voy a soltar la mano. Para mí, la amistad va más allá de lo que está sucediendo” César Doroteo

Y añadió: “Me voy a sentar con él en algún momento para platicar y conocer su vivencia. Definitivamente, no estoy de acuerdo (con ciertos comentarios), no comparto, a veces me han lastimado, a veces me han desilusionado”

El joven también señaló estar preocupado por la forma en la que las personas han comenzado a buscar a todos aquellos que se relacionaron con Ricardo en el pasado para dejarles malos comentarios, a pesar de no estar involucrados en la polémica del influencer.

Amigo de Ricardo Peralta explica el posible motivo de su comportamiento

Carlos Vela, editor del canal de ‘Pepe y Teo’ y quien también se encontraba presente en el video, manifestó que, si bien Ricardo es una persona que esta “deconstruyéndose” con el paso del tiempo, probablemente, el ambiente de ‘LCDLFM’ lo haya orillado a hacer sus polémicos comentarios.

“Ni siquiera le hemos dado la oportunidad de analizar el panorama completo. Somos amigos, eso es lo que significa para mí ser un amigo. Si para otra gente es más fácil desechar, pues qué lástima”, dijo.

Para finalizar con el video, tanto Vela como César hizo una petición al público para que no juzgaran tan duramente a Ricardo y también se enfocaran en las actitudes de otros participantes como Adrián Marcelo.

