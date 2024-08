Martha Figueroa revela que su doctor la culpó por la muerte de su bebé, ¡desgarrador!

Martha Figueroa ha compartido muy pocas veces el doloroso capítulo que vivió con su primer embarazo, pero en 2023, durante su participación en ‘El hotel VIP’, abrió su corazón y reveló el trágico episodio cuando su bebé falleció durante el parto.

La conductora recordó con dolor cómo su bebé falleció durante el parto, un hecho que la dejó marcada y que siempre ha estado envuelto en incertidumbre, pues nunca le fue revelada la verdadera causa de la muerte. Martha sospecha que pudo haber habido negligencia médica, pero nunca obtuvo respuestas claras.

Martha relata cómo murió su primer hijo

Al narrar lo sucedido, Martha recordó que todo parecía transcurrir con normalidad, incluso su esposo grababa el nacimiento, pero algo no estaba bien: “Estuve mucho tiempo en trabajo de parto... No oigo que llora. Entonces le pregunto: ‘¿Por qué no llora?’, y ya no me acuerdo de nada”, relató. Al despertar, la dura noticia la esperaba, y el doctor solo le dijo: “Se está complicando. Tienes que ser fuerte”.

Martha Figueroa comparte que el doctor la culpó de la muerte de su bebé

Recientemente, en una conversación más íntima con el Burro Van Rankin en YouTube, Martha reveló más detalles sobre ese día y mencionó que el doctor insinuó que ella podría haber sido la culpable de lo sucedido.

“Lo primero que me dijo fue que tuvo sufrimiento fetal, que eso es en parte culpa de ellos por no sacarlo a tiempo, pero me dijo tal vez no te cuidaste bien, como echándome la culpa a mí y dije no me cuidé perfecto, me acabas de revisar y estaba perfecta y me dijo ‘no, es que así pasa a veces’, ya sabes yo de tonta en ese minuto no reaccioné”, comentó Martha Figueroa y agregó: “El doctor no dijo nada, se hizo güey”.

“Fue horrible Burrito, horrible porque además mi mamá había venido a ayudarme, estaba nuestra amiga y le dijeron lo que me pasó y cuando me subieron al cuarto de recuperación, todos con unas caras no sabían qué decirme, pero yo estaba en shock. Mi esposo estaba haciendo trámites. Yo recién despertando de la anestesia y no entendía nada. Al día siguiente me salí del hospital caminando porque no me querían dar de alta y me fui porque vivía a tres cuadras”. Martha Figueroa

Martha no conoció a su bebé porque no la dejaron verlo

El dolor aumentó cuando no le permitieron ver a su bebé, lo que ella considera pudo haber sido una táctica para evitar que pidiera una autopsia.

“No lo conocí. Se lo habían llevado y no me dejaron verlo. Después lo pensé y dije ‘quizá era para que no pidiera autopsia’. No sé el caso es que salí con mi caja de cenizas en lugar de un bebé, misma que aún tengo en mi casa”. Martha Figueroa

Sin embargo, decidió no dejar que esa tragedia definiera su vida. Un año después, quedó embarazada nuevamente y dio a luz a su hijo Álex, quien es su mayor alegría. “Si hubiese tenido al otro bebé, tal vez Álex no estaría aquí y Álex es lo mejor que me ha pasado en la vida”, concluyó.

