Ferka revela conversación secreta con Natália Subtil y pone en aprietos a Sergio Mayer Mori en ‘La granja VIP’

La reciente gala de La granja VIP encendió las alertas en redes sociales después de que Ferka, conductora de ‘Venga la alegría, fin de semana’, compartiera frente a millones de televidentes detalles de una plática que sostuvo con la modelo Natália Subtil, expareja sentimental de Sergio Mayer Mori. El momento ocurrió en plena transmisión, generando inmediata reacción del público, seguidores del reality y usuarios en plataformas digitales, quienes comenzaron a difundir fragmentos y comentarios de lo ocurrido durante la emisión.

Los cuestionamientos se intensificaron debido a que Sergio Mayer Mori ha protagonizado varias conversaciones controversiales dentro del aislamiento del programa, involucrando temas personales que tocaron directamente la relación que mantiene con la mamá de su hija. Ferka aseguró haber obtenido información reciente de la propia Natália Subtil, lo que derivó en un ambiente tenso que colocó nuevamente este caso en el foco de atención mediática.

Ferka responde si abandonará La granja VIP tras su notable ausencia ¿Fue por su pelea con conductora del reality? / IG: @ferk_q

¿Qué dijo Ferka sobre su conversación con Natália Subtil?

Durante la gala del pasado martes 4 de noviembre, Ferka tomó la palabra para anunciar que tenía una exclusiva relacionada con la respuesta de Natália Subtil a las declaraciones emitidas por Sergio Mayer Mori dentro de La granja VIP. La conductora explicó que la modelo habría reaccionado a las recientes disculpas que el cantante ofreció públicamente durante su estancia en el reality. Según afirmó, Subtil no habría creído en dichas disculpas debido a antecedentes previos.

“La mamá de su hija no le cree absolutamente nada, esas disculpas ya han pasado varias veces”, Ferka

Este comentario detonó conversación inmediata en redes, donde los internautas comenzaron a recuperar antecedentes mediáticos entre la expareja. La revelación resaltó porque la información provino de una comunicación directa entre ambas, según aseguró la conductora, quien participó anteriormente en La casa de los famosos México.

Tras sus palabras, la cámara captó las reacciones de los presentes y el seguimiento se mantuvo durante los segmentos posteriores de la gala.

Sergio Mayer Mori manda mensaje a su ex Natali Súbtil en La granja VIP / Capturas de pantalla

¿Ferka tenía permiso para exhibir la reacción de Natália Subtil a las disculpas de Sergio Mayer Mori?

Ante la contundencia de sus declaraciones, el conductor de La granja VIP, intervino en el momento para cuestionar a Ferka sobre la autorización para compartir el contenido de esa conversación privada. El conductor pidió claridad respecto a si la modelo estaba de acuerdo con que esos detalles fueran divulgados frente al público.

“¿Natália está de acuerdo que lo digas aquí?”

Ferka respondió asegurando que las declaraciones se dieron con conocimiento de causa y que, por esa razón, decidió exponerlas públicamente.

“Sí claro, ¿Para qué me lo comenta entonces?” Ferka

¿Cómo fue la relación de Nátalia Subtil y Sergio Mayer Mori?

La relación entre Sergio Mayer Mori y la modelo brasileña Natália Subtil comenzó en 2016 durante el rodaje de la película Un padre no tan padre. En ese entonces, Mayer Mori tenía 17 años, mientras que Subtil contaba con 28. A pesar de la diferencia de edad y del breve tiempo de conocerse, la relación avanzó de manera rápida y, aproximadamente un mes después, Natália anunció su embarazo.

Ese mismo año nació la hija de ambos. Desde el inicio, la paternidad temprana generó conversación pública y dio paso a una relación parental con diversos matices. La relación sentimental entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori finalizó en 2017, aunque la convivencia parental continuó debido a su hija.

A partir de ese momento, surgieron diferencias comunicadas de forma pública. Subtil declaró en diversas entrevistas que el cantante no cumplía con responsabilidades económicas ni mantenía presencia constante en la vida de su hija. Por su parte, Mayer Mori aseguró que existían obstáculos en la comunicación y que sus intentos por ver a su hija no siempre eran correspondidos.

En agosto de 2022, ambos posaron junto a su hija para la portada de una revista bajo el título “La familia que nunca fue”. En la entrevista exclusiva, aclararon que no retomaron su relación sentimental y que su objetivo era mostrar la realidad de su convivencia parental. En años recientes, los intentos de reconciliación se hicieron presentes. En 2023, tanto Subtil como Mayer Mori confirmaron que buscaban mejorar la comunicación por el bienestar de su hija. El cantante declaró que sentía agradecimiento hacia la modelo, aunque los roces se reactivaron nuevamente en 2025 tras declaraciones públicas realizadas en distintos espacios mediáticos, donde se retomaron señalamientos relacionados con la convivencia y la comunicación sobre la crianza de su hija.

