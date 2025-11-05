Hijo de Manola Díez rompe el silencio y la defiende de los ataques en La granja VIP

Si alguien definitivamente no entró a “La granja VIP” para pasar desapercibida, esa es Manola Díez. La actriz se ha convertido en una de las participantes más polémicas del reality: sus arranques de ira, enfrentamientos y reacciones intensas la han llevado a ser una de las participantes más queridas por el público, pero también una de las más criticadas por su temperamento.

Desde su participación en “Big brother VIP”, ya se anticipaba que la intensidad de Manola Díez pondría “La granja VIP” de cabeza, y así ha sido: la semana pasada fue nominada por varios de sus compañeros, acumulando nueve votos en su contra por haber explotado contra ‘la Bea’ por negarle una taza de café por la reducción del presupuesto.

Mira: Manola Díez explota en La granja VIP por una taza de café y se declara en huelga de hambre ¿Corre peligro?

Manola Diez está muy unida a su hijo Max. / Liliana Carpio / TVNotas / 2025

Max, hijo de Manola Díez, sale en su defensa tras críticas en redes sociales

Maximiliano, hijo único de Manola Díez, es consciente de que en este tipo de programas el hate juega un papel importante. Por ello, entiende que su mamá no puede agradarle a todo el mundo, pero aun así la ama y la apoya incondicionalmente.

“Al menos, personalmente, estaba preparado. Es lo que son las redes sociales hoy en día: creo que nadie es monedita de oro; todos tenemos cualidades y defectos. Entiendo que hay diversas opiniones, pero yo amo a mi mamá y siempre la amaré”, reveló a ‘Al punto noticias”.

“Creo que es una percepción, pero es un juego, cada uno tiene el rol que sea lo que tenga que ser”, expresó su hijo respecto a quienes la ven a su madre como una antagonista en el reality.

Checa: Manola Díez se queja de Kristal Silva por “exhibirla” en La granja VIP y la conductora de VLA le responde

¿Qué accidente provocó que el hijo de Manola Díez perdiera la vista en un ojo?

Este trágico episodio ocurrió el 27 de diciembre de 2012, cuando Manola Díez se encontraba fuera de casa por motivos laborales. La actriz había dejado a su hijo Max al cuidado de su padre, Roberto López, junto a sus medios hermanos, hijos también de Roberto. Todo parecía estar bajo control, hasta que un descuido lo cambió todo.

Mientras Roberto salió del departamento para comprar un boleto de avión para uno de sus hijos, dejó a los niños solos. La media hermana de Max le pidió una gelatina. El pequeño, en su intento por complacerla, tomó un cuchillo de madera con piquitos… y se lo clavó accidentalmente en el ojo.

“El suelo estaba lleno de sangre y tenía el ojo en la mano”, le dijo su exesposo a Manola, aún en estado de shock. La llamada que recibió la actriz fue al día siguiente, el 28 de diciembre, justo en el Día de los Inocentes. “¿Está vivo?”, fue lo primero que preguntó, desesperada. “Quiero escucharlo”, exigió. Cuando finalmente pudo oír la voz de su hijo, Max le dijo con culpa: “Mami, perdóname. Fue mi culpa”.

La actriz reveló que aunque lograron salvarle el ojo, el diagnóstico perdió la cristalina, la córnea y el iris. Según Manola Díez este accidente derivó muchos problemas en su relación por lo cual más tarde se divorció de Roberto López.

¿Quién es Max López Díez, el hijo de Manola Díez que perdió la vista en un accidente?

Max López Díez es el único hijo de la actriz mexicana Manola Díez, nacido en 2006 fruto de su relación con el empresario Roberto López. Desde pequeño, Max ha sido una figura muy importante en la vida de Manola, quien ha compartido públicamente el profundo vínculo que los une.

El hijo de Manola Diez ha logrado salir adelante tras el accidente; ha pasado por 7 cirugías, pero no ha recuperado la visión.

Con 19 años. Max lleva una vida alejada de los reflectores y del mundo del espectáculo, pero está al 100% apoyando a su madre en “La granja VIP”.

Checa: Manola Díez afirma que sus hermanos la abandonaron en la bancarrota, pero un familiar la desmiente