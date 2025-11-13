Angélica Vale, tras divorcio de Otto Padrón, reviven polémico consejo que le envió a Cazzu: “Que lo aplique”

En medio de su proceso de divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale volvió a ser tema de conversación, pero no precisamente por su carrera, sino por una declaración que dio hace unos meses cuando Cazzu enfrentaba su separación con Christian Nodal.

La actriz y conductora confirmó recientemente en su programa de radio La Vale show que atraviesa un momento personal complicado, pues su esposo, el empresario Otto Padrón, solicitó el divorcio tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común. La noticia causó revuelo entre el público, pero lo que más llamó la atención fue que los internautas rescataron un consejo que Angélica dio a Cazzu en pleno escándalo mediático de Nodal y Ángela Aguilar.

Te puede interesar: ¿Angélica María feliz por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón? ¡Afirma que “son cosas que pasan”!

Así fue la relación entre Angélica Vale y Otto Padrón / Captura de pantalla

¿Cómo se enteró Angélica Vale de la demanda de divorcio de Otto Padrón?

Durante una emisión de su programa de radio La Vale show, Angélica Vale sorprendió a su audiencia al confirmar que no sabía que su ya existía una demanda de divorcio por parte de Otto Padrón. Según sus propias palabras, se enteró del proceso de divorcio mientras cenaba con sus hijos, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y compañeros del medio artístico.

“Me enteré igual que ustedes... Ayer, cenando con él en familia y con unos amigos, así fue como me llegó la noticia, por un mensaje que le llegó precisamente a Otto de la noticia que había dado Javier Ceriani. Yo no sabía que la había metido.” Angélica Vale

El testimonio rápidamente se difundió en plataformas digitales, alimentando la conversación en torno a su vida personal. Incluso, la periodista Shanik Berman compartió una fotografía del día de la boda de Angélica Vale y Otto Padrón, expresando sorpresa por la noticia del divorcio.

Te puede interesar: ¿Angélica Vale le fue infiel a Otto Padrón con José Manuel Figueroa?: Esto fue lo que dijo Ninel Conde

Angélica Vale y Otto Padrón / Redes sociales

¿Qué dijo Angélica Vale sobre Cazzu cuando terminó con Christian Nodal?

Con las declaraciones de Angélica Vale, los usuarios recordaron el consejo que le dio la actriz a Cazzu cuando se supo que Christian Nodal había iniciado una relación con Ángela Aguilar poco después de separarse de la argentina.

Angélica Vale aprovechó su programa de radio para dedicarle unas palabras a la cantante argentina. En ese momento, su comentario causó opiniones divididas.

“No pasa nada, si te dejó por otra es porque algo tenías que aprender. Algo tenía que suceder en tu vida para ser esa persona que eres tú el día de hoy. Quiérete, valórate, ámate y, como bien dicen, sal a buscar a tus amigas” Angélica Vale

Con el paso del tiempo, la frase quedó grabada en redes, y ahora ha resurgido luego de que la propia Angélica confirmara su separación. Usuarios en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok comenzaron a compartir el video de sus palabras con comentarios irónicos, asegurando que “ahora le tocó aplicarse su propio consejo”.

Entre los mensajes más virales se leen frases como:

“¿Recuerdas lo que le dijiste a Cazzu? Ahora le toca aplicarlo personalmente.”

“Tú le diste un consejo a Cazzu, ahora sí ponlo en práctica.”

“Tranquila, se enamoró de otra, no pasa nada, así dijiste.”

“Todo es aprendizaje, sal a buscar a tus amigas.”

Al momento, Angélica Vale no ha respondido a las críticas por sus declaraciones en el pasado. Sin embargo, los comentarios en su contra siguen sin cesar.

Te puede interesar: De Poncho de Nigris a Otto Padrón: Ellos son todos los amores y rumores que marcaron la vida de Angélica Vale

Angélica Vale habló sobre las alternativas que tomó para mantener su matrimonio con Otto Padrón / Captura de redes sociales

¿Qué se sabe sobre los rumores de infidelidad en el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón?

Tras confirmarse el proceso de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón, las redes sociales se llenaron de versiones que intentan explicar las causas de su separación. Entre ellas, ha cobrado fuerza el rumor sobre una presunta infidelidad por parte de la actriz, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado esta información.

El rumor tomó más fuerza cuando la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida como Chamonic, habló del tema en una transmisión en vivo. La creadora de contenido aseguró haber recibido información que apuntaba a una presunta relación extramarital entre Angélica Vale y un bailarín de Vaselina.

“A mí no me crean, pero según San Lucas y según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex Otto, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de Vaselina” Chamonic

La influencer también mencionó que el empresario presentó la demanda de divorcio “bien asesorado” y que el proceso avanza sin conflictos económicos, ya que el matrimonio se celebró bajo el régimen de bienes separados.

A pesar del hermetismo con que ambos han manejado su vida privada, algunos medios aseguran que el proceso legal de divorcio incluye cláusulas que podrían implicar la existencia de una tercera persona. No obstante, la información no ha sido confirmada por ninguna fuente cercana a la pareja.

Te puede interesar:¿Angélica María feliz por el divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón? ¡Afirma que “son cosas que pasan”!