Bobby Larios es el primer eliminado de Survivor México 2026 y revela grave lesión: “una operación”

La aventura de Bobby Larios en Survivor México la reliquia en llamas 2026 terminó antes de lo esperado. El actor y empresario perdió el juego de extinción frente a Azalia Ojeda y se convirtió en el primer eliminado de la temporada 2026. Sin embargo, lo que más llamó la atención después de su salida no fue únicamente su derrota, sino la preocupante lesión física que aseguró haber sufrido durante la competencia y que podría obligarlo a someterse a una cirugía.

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Bobby Larios se alejó durante varios años de la televisión mexicana tras su mediático romance con Niurka y ahora regresa al reality Survivor México. / Instagram

¿Por qué fue eliminado Bobby Larios de Survivor México la reliquia en llamas 2026?

La primera semana de Survivor México la reliquia en llamas 2026 estuvo llena de tensión y pruebas extremas. Tras una serie de derrotas, la tribu Halcones tuvo que enfrentar el Consejo tribal y Bobby Larios quedó en riesgo de ser eliminado.

El actor de 57 años terminó disputando el juego de extinción contra Azalia Ojeda, en una prueba de destreza que consistía en construir y equilibrar una torre de cubos. Ambos lucharon hasta el último momento por mantenerse en la competencia.

Aunque el duelo fue muy cerrado, Azalia logró completar el reto antes que su rival. Bobby no consiguió finalizar la prueba y su fuego se extinguió, convirtiéndose así en el primer eliminado de Survivor México 2026.

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¿Qué lesión sufrió Bobby Larios tras su participación en Survivor México la reliquia en llamas 2026?

Tras su salida de Survivor México la reliquia en llamas 2026, Bobby Larios realizó una transmisión en vivo para agradecer el apoyo del público y contar cómo se encontraba después de abandonar la competencia.

Durante la charla, el actor reveló que sufrió una lesión que se agravó debido a las exigentes pruebas físicas del reality. “Se me abrió la clavícula”, comentó mientras mostraba la zona afectada, donde era visible una protuberancia en el hombro.

Bobby explicó que se trata de una lesión previa que empeoró durante su estancia en la isla. Por ello, adelantó que buscará atención médica especializada para conocer la gravedad del problema y definir el tratamiento que deberá seguir.

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¿Bobby Larios tendrá que ser operado después de Survivor México la reliquia en llamas 2026?

Las declaraciones del ex de Niurka Marcos, Bobby Larios preocuparon a sus seguidores luego de que revelara que la lesión que sufrió durante Survivor México la reliquia en llamas 2026 podría requerir una intervención quirúrgica.

De acuerdo con el actor, el problema afecta directamente la zona donde se unen la clavícula y el hombro, una lesión que se agravó tras las exigentes pruebas físicas que enfrentó dentro del reality.

“Se me desprendió la clavícula frontal junto con el hombro y yo creo que me voy a someter a una operación”, declaró. Aunque aún espera una valoración médica especializada, adelantó que consultará a varios expertos para determinar si será necesario pasar por el quirófano.

¿Quiénes siguen en competencia en Survivor México la reliquia en llamas 2026?

Con la salida de Bobby Larios, la lista de participantes de Survivor México la reliquia en llamas 2026 continúa reduciéndose mientras las tribus buscan fortalecerse para evitar nuevos consejos tribales.



Viviann Baeza, cantante y conductora de TV

Javier Márquez “Big Papi”, deportista y profesor de Educación Física

Abel Robles, preparador físico y creador de contenido

Rey Grupero, conductor de TV y figura de realities

Bobby Larios, actor, bailarín y cantante

Azalia Ojeda “La Negra”, conductora de TV y figura de realities

Shada Hernández, modelo y creadora de contenido

Sahit Sosa, actor

Julio Camejo, actor

Tzasna Carrasco, deportista

Sebastián Yate, actor y cantante

Aurélie Garzonio, conductora de TV

Anahí Izali, influencer

Sheila Velázquez, bombera

Erick Castro, diablero

Avril Andrade, comerciante

¿Dónde ver Survivor México la reliquia en llamas 2026 EN VIVO y gratis?

Los seguidores de Survivor México la reliquia en llamas 2026 pueden disfrutar de los episodios de lunes a viernes a las 20:30 horas por Azteca UNO, mientras que los domingos la transmisión comienza a las 18:00 horas, previo a la gala de eliminación de MasterChef 24/7.

Además de la señal abierta, el reality también puede seguirse mediante Disney+, así como en las plataformas digitales de TV Azteca para quienes prefieren verlo en línea.