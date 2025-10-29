Christian Nodal “pasado de copas” manda polémico mensaje ¿a Pepe Aguilar?: “Me quedé con su hija”

Christian Nodal volvió a colocarse al centro de la polémica tras una de sus presentaciones en Monterrey, donde asistentes captaron momentos que rápidamente se viralizaron. Durante el show, el cantante interpretó un éxito relacionado con su suegro, Pepe Aguilar, mientras que consumía bebidas alcohólicas frente al público y lanzó frases que dieron pie a múltiples reacciones en redes sociales.

Te puede interesar: ¿Maryfer Centeno se queda sin cobrar por hablar mal de Christian Nodal? “No estaba yo ofendiendo a nadie”

Foto de Ángela Aguilar en su canal de difusión / Captura de pantalla

¿Qué pasó con Christian Nodal en su concierto?

El concierto de Christian Nodal en Monterrey se desarrolló como un espectáculo típico del artista, combinando sus éxitos más populares con momentos de interacción con el público. Durante la presentación, el cantante interpretó canciones emblemáticas de su repertorio y también incluyó algunos temas clásicos relacionados con su familia política los Aguilar, como parte de su puesta en escena.

Durante la presentanción, Christian Nodal invitó a Ángela Aguilar a subir al escenario para interpretar algunos temas junto a él. Esto se dio como un momento especial dentro del show y, según testigos, ella habría decidido a participar bajo la condición de que Nodal bebiera agua para hidratarse, debido a que había consumido bebidas previamente. Aunque el cantante cumplió la indicación de manera simbólica, continuó con el espectáculo manteniendo la energía del público y la interacción con los asistentes.

Te puede interesar: ¿Emiliano Aguilar y Cazzu se encontraron en Guadalajara? Esto reveló

Christian Nodal y Ángela Aguilar / Captura de pantalla

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Pepe Aguilar durante su concierto en Monterrey y por qué se viralizó?

Durante la presentación en el Domo Care Christian Nodal incluyó en su repertorio “Por mujeres como tú”, tema compuesto por Enrique Guzmán Yáñez “Fato” y lanzado por Pepe Aguilar en 1998. Fue durante un puente musical de la canción cuando el intérprete pidió una ovación para su suegro.

En videos compartidos en TikTok se escucha al cantante decir frente al público:

“Y ese pin... grito para mi suegro que mide como 2 metros... y al final me quedé con su hija”. Chsitian Nodal

La declaración fue polémica que entre los comentarios más replicados por internautas se leen frases como:



“Lo va a regañar Pepe.”

“Con qué orgullo lo dice que se quedó con Angelita.”

“Ángela se muere de la pena y él gritando su amor.”

“Me da mucha risa el bailecito que hizo, como de triunfo.”

“Está mega enamorado de su muñequita.”

En redes, también algunos usuarios interpretaron la frase como una muestra de orgullo por parte del cantante hacia su relación con Ángela Aguilar, mientras que otros especularon sobre la posible reacción de Pepe Aguilar. Las publicaciones fueron compartidas masivamente, posicionando el tema entre los más comentados del momento.

Te puede interesar: Así fue como Christian Nodal habría visitado a Ángela Aguilar cuando aún era pareja de Cazzu, revelan

¿Ángela Aguilar se incomodó con el comentario de Christian Nodal en su concierto en Monterrey?

Asistentes que se encontraban cerca del escenario captaron la reacción de Ángela Aguilar, quien presenció el comentario desde primera fila. En los videos difundidos se observa que la cantante de 22 años soltó una risa nerviosa, se cubrió el rostro con las manos y, en otro ángulo captado por fanáticos, se refugió en el suéter de una acompañante.

Además, en algunos clips se le aprecia conversando con las personas a su lado tras escuchar las palabras dedicadas a su padre. Usuarios interpretaron estos gestos como señales de incomodidad por parte de la joven artista.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido durante el evento. Tampoco Pepe Aguilar ha reaccionado públicamente respecto a la mención que hizo su yerno durante el show.

Te puede interesar: Critican a Ángela Aguilar por presuntamente promover violencia vicaria de Christian Nodal contra Cazzu