Ángela Aguilar destapa cómo Nodal le rompió el corazón antes de casarse: ¡‘Inevitable’ sí era para él!

Ángela Aguilar habló abiertamente de los momentos de desamor que vivió con Christian Nodal mucho antes de convertirse en su esposo. Aunque durante años se especuló sobre una conexión profunda entre ambos, la intérprete siempre mantuvo silencio sobre lo que ocurrió en esa etapa. Ahora, un simple comentario en TikTok abrió la puerta a una historia que los seguidores intuían, pero que jamás había sido confirmada por ella misma.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué reveló Ángela Aguilar sobre el desamor que vivió con Christian Nodal?

La declaración de Ángela Aguilar causó revuelo luego de confirmar que “Inevitable” sí fue escrita para Christian Nodal en una etapa en la que su ahora esposo habría decidido continuar con su vida y otras relaciones, luego de no quedarse a su lado. Sin rodeos, la cantante explicó que ese tema tuvo dos versiones y que la publicada en 2021 es la segunda; la primera, más íntima, hablaba directamente del dolor que sintió cuando ese vínculo sentimental no prosperó.

“Y eso que no conoces la primera versión de Inevitable… Esta es su contestación a un versito que yo le escribí… La versión que salió fue la segunda versión” Ángela Aguilar

Así respondió Ángela a la fan en TikTok, confirmando así una historia que por años permaneció en especulaciones. El comentario desató toda clase de reacciones entre seguidores y críticos, pues indica que su relación con Nodal habría comenzado mucho antes de que él iniciara nuevas etapas personales. Aunque durante mucho tiempo se habló de un “amor pausado”, esta vez la propia artista dejó claro que existe un pasado sentimental entre ellos que fue guardado en silencio.

Ángela Aguila confirma que le dedicó una canción a Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Cómo surgió la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal antes de su boda?

Desde el lanzamiento de la canción “Dime cómo quieres”, los fans notaron la química entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y muchos esperaban que surgiera algo entre ellos. En aquel momento esto no ocurrió, pero ahora, con las recientes declaraciones de la cantante, se sabe que sí existió una conexión emocional previa que no se concretó debido a decisiones personales del intérprete.

Con el tiempo, Nodal formó una relación con otra cantante y posteriormente inició un noviazgo con la argentina Cazzu, con quien tuvo una hija. Tras esa etapa, ambos confirmaron su separación. Semanas después, Ángela y Nodal hicieron pública su relación y, en julio de 2024, se casaron en una ceremonia privada, desatando una ola de debate entre seguidores de la música regional mexicana.

La artista ha descrito este proceso como un “amor pausado”, una frase que retomó fuerza después de sus declaraciones recientes. Para los fans, esto confirma que la conexión entre ambos existía desde hace años, aunque las circunstancias no les permitieron estar juntos en ese momento.

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu / IG: @Cazzu/ FB: Nodal y Ángela Aguilar

¿Qué dice la canción inédita de Nodal que respondería a “Inevitable”?

“Inevitable” es uno de los temas más comentados de Ángela Aguilar, pues su letra narra cómo un amor que parecía duradero termina alejándose sin explicación y dejando una huella difícil de superar. Parte de lo que canta la artista incluye:

“Me es inevitable el pensarte tanto. Y tú no me amaste, sólo me quisiste un rato. Aunque me siento tonta yo debo aceptar. Que sí me imaginaba junto a ti poder estar.” Inevitable - Ángela Aguilar

Por su parte, Nodal dejó ver una respuesta musical desde hace años a través de un video en redes sociales donde toca el piano y canta una melodía que hasta hoy permanece inédita. En ella reconoce que también vivió ese proceso emocional y que el miedo a lastimar a esa persona afectó su forma de actuar.

“También para mí ha cambiado. Y no fue planeado. Si te soy sincero, ando todo asustado. Pensando en lo nuestro, en el tiempo que ha pasado.” Canción Christian Nodal

Estas estrofas han sido interpretadas como la contestación directa a “Inevitable”, algo que Ángela Aguilar confirmó al decir que él escribió esa respuesta para ella.

