Mujer es brutalmente atropellada en Paseo de los Leones en Monterrey ¡terrible impacto!| VIDEO FUERTE

Un accidente vial se registró en la avenida Paseo de los Leones, en Monterrey, Nuevo León, luego de que una mujer fue atropellada mientras se encontraba en esta concurrida vía la mañana de hoy lunes 9 de febrero. El hecho generó movilización de cuerpos de auxilio y llamó la atención de automovilistas y peatones que transitaban por la zona.

Las imágenes del accidente en Paseo de los Leones muestran la crudeza del momento en que una mujer es embestida por un auto. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a una mujer en Monterrey?

La mujer se lanzó hacia el paso de los automóviles que circulaban por la avenida Paseo de los Leones. La situación ocurrió de manera repentina, lo que tomó por sorpresa a los conductores que transitaban por la zona en ese momento.

En medio del flujo vehicular, un automóvil blanco fue el que terminó por arrollarla, quedando la mujer tendida sobre el pavimento. Testigos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió la movilización de paramédicos y autoridades al lugar de los hechos.

La circulación en la vialidad se vio afectada mientras se realizaban las labores de auxilio y los familiares de la joven llegaron al lugar de los hechos. A través de redes sociales, se compartió el video del accidente provocando la reacción de lo internautas.

Video viral: mujer es atropellada en Paseo de los Leones. / Foto: Redes sociales

¿Qué provocó el accidente en Monterrey?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey dio a conocer que el accidente ocurrió en avenida Paseo de los Leones y Diego Velázquez, donde se recibió el reporte de una mujer de 25 años desorientada que se encontraba en la vía pública.

Elementos de seguridad intentaron intervenir para ponerla a salvo cuando fue vista caminando por la zona. Sin embargo, la mujer continuó avanzando por la lateral de la vía, sin atender los llamados, hasta llegar a los carriles centrales de la avenida Paseo de los Leones.

Fue en ese punto donde ocurrió el atropellamiento, pues los hechos se desarrollaron pese a los esfuerzos de las autoridades por evitar que la situación derivara en un accidente. El caso quedó en manos de las instancias correspondientes para el seguimiento y las investigaciones necesarias.

“Un oficial de la Policía de Monterrey acudió para apoyarla y solicitó a los conductores reducir la velocidad y la siguió a distancia”, señaló la dependencia local a través de un comunicado que compartió.

El clip del accidente en Monterrey donde una mujer fue atropellada en plena avenida se volvió tendencia. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de la mujer que sufrió el accidente en Monterrey?

Luego de que la Policía de Monterrey recibió el reporte de una mujer desorientada que caminaba por la avenida Paseo de los Leones, se activó un operativo de atención en la zona. Tras el accidente, elementos de emergencia acudieron al punto señalado para brindar auxilio inmediato.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar de los hechos, ubicado en la colonia Cumbres, en el cruce con la calle Termópilas, donde atendieron a la mujer lesionada. Posteriormente, fue trasladada a un hospital privado para recibir atención médica especializada, dado que fue reportada como “grave”.

“Lamentablemente, la joven de 25 años cruzó los carriles principales y fue impactada por un vehículo. El oficial solicitó paramédicos de inmediato y permaneció con ella. Sus padres llegaron poco después y refirieron que padece trastornos de personalidad, habiéndose retirado momentos antes del vehículo familiar”, puntualizaron las autoridades de Monterrey.

Al momento, se desconoce si la mujer se intentó quitar la vida, algunos usuarios señalan que pudo padecer un problema psiquiátrico. Sin embargo, no hay más actualizaciones sobre su estado de salud.

