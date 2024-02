Pati Chapoy niega haber maltratado a Aurora Valle en Ventaneando como ella dice

Algunos de los conductores de espectáculos más importantes han pasado por el programa ‘Ventaneando’, liderado por Pati Chapoy. Una de ellas fue Aurora Valle, quien ha declarado en diversas ocasiones que su salida de TV Azteca se debió a malos tratos por parte de la titular del programa.

El pleito de hace más de una década volvió a dar de qué hablar después de que Aurora lo recordara en diciembre de 2023 en una entrevista. Ahí, la exconductora de ‘Ventaneando’ dijo que su salida estuvo marcada por conflictos con Pati Chapoy y dijo que recibió muchos malos tratos.

“Fueron de chismosos con Pati Chapoy y me puso una zurr4d4. Me fui por la gritoniza que me puso”, indicó.

Aurora Valle dice que salió de Ventaneando por los malos tratos de Pati Chapoy / Liliana Carpio

¿Qué dice Pati Chapoy sobre la versión de Aurora Valle de su salida de ‘Ventaneando’?

En uno de sus recientes pódcast, a propósito de los 28 años de ‘Ventaneando’, Chapoy fue cuestionada sobre si “deseaba” la salida de alguna de las conductoras del programa, pero dijo que de ninguna manera pensaría algo así y que todo pasó porque tenía que pasar.

Entonces le cuestionaron directamente lo que sucedió con Aurora y mencionó: “En el caso de ‘Boris’ (apodo de Aurora), ya lo he comentado. Tradicionalmente en Azteca nos ponen una cantidad de cursos para que nosotros seamos mejores profesionalmente y entre las cosas que me solicitaron es que todos tenían que tener más soltura en la cámara”.

Según Chapoy, Aurora no quiso hacer el curso y como hizo “berrinche” le presentó su renuncia. “Solicité el curso y la que no quiso fue Aurora. Se enojó tanto y me dio como respuesta una carta de renuncia. Ahora está diciendo que no soportó, que no me soportaba, que porque yo la trataba mal. Bueno, es su punto de vista”, dijo.

Entonces Pedro Sola también opinó sobre el tema y dijo: “Cada uno nos hacemos una historia en la vida y de repente creemos que la que tenemos en nuestra mente es real”.

Finalmente, Chapoy comentó: “A través de los años cada quién cambia su historia”.

