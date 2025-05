Tras revelar abuso sexual conductora de TV anuncia que tiene cáncer: “ya no hay tiempo”

En una entrevista con el periodista Julio Astillero, Guadalupe Loaeza en marzo de 2020 denunció haber sido víctima de abuso psicológico y sexual por parte de su psiquiatra, José Cueli.

La escritora relató que durante su terapia, que duró entre 10 y 15 años, Cueli la manipuló emocionalmente y la convenció de mantener relaciones sexuales con él, aprovechándose de su posición de poder como terapeuta.

Loaeza intentó denunciar estos hechos ante el Colegio de Psicoanalistas, pero, según lo que dijo, se topó con una red de protección institucional que minimizó su experiencia y la desacreditó, llegando incluso a tildarla de “loca”. Lo que parecía una pesadilla silenciada, hoy Guadalupe Loaeza vuelve a ser tema de conversación, aunque por una razón distinta: su nombre ha vuelto a ser tendencia tras revelarse que fue diagnosticada con cáncer.

¿Qué síntomas llevaron a Guadalupe Loaeza a descubrir que tenía cáncer de hígado?

Con una trayectoria marcada por su aguda crítica social y su estilo irónico, Guadalupe Loaeza sorprendió al público al hablar de un momento profundamente personal y vulnerable: su lucha contra el cáncer de hígado. En entrevista con Matilde Obregón, la autora confesó que todo comenzó con molestias estomacales que ella misma relacionó con un posible problema en la vesícula. Sin embargo, los estudios médicos revelaron algo más serio.

Fue un gastroenterólogo quien le dio la noticia que la dejó impactada. “Estaba en el hospital y de repente veo llegar a muchos médicos, los cuatro con caras largas, y me dicen: ‘tiene cáncer de hígado’”, recordó. La escritora no ocultó lo que sintió en ese instante: “Recibí el diagnóstico con mucho dolor y mucho miedo”.

¿Qué tratamiento está siguiendo Guadalupe Loaeza contra el cáncer de hígado?

Aunque el momento fue abrumador, Guadalupe no tardó en comenzar a reorganizar sus pensamientos y emociones. Actualmente, el cáncer que enfrenta está encapsulado, lo que ha permitido un tratamiento enfocado en prevenir una metástasis.

“Tomo una pastilla cada dos meses, tengo inyecciones, el famoso PET, tienen que ver cómo está todo para evitar que haga metástasis”, detalló, explicando el seguimiento médico que mantiene desde su diagnóstico.

¿Cómo recibió Guadalupe Loaeza la noticia de que tenía cáncer de hígado?

Uno de los temas que más peso tuvo durante la entrevista fue la transformación interior que ha vivido Loaeza desde que supo que tenía cáncer. Con voz serena, pero firme, confesó: “Tengo 78 años, pero estoy atravesando por un momento difícil porque tengo cáncer en el hígado, entonces esa condición, esa circunstancia tan adversa te hace ver las cosas distintas respecto al tiempo”.

Para la autora de Las niñas bien, el cáncer le ha dado otra perspectiva sobre las cosas que realmente importan. “El concepto de tiempo cambia”, declaró. Lejos de hundirse en la desesperación, Guadalupe ha optado por centrarse en lo esencial: las relaciones humanas, la empatía, la fe, el humor y el aprendizaje constante.

Su reflexión fue clara: “Te vuelves más empática, ya si te critican no tienes tiempo de arreglar cosas, ya no importa, ya no hay tiempo”. Esta nueva forma de ver la vida ha influido en sus decisiones cotidianas y en su manera de relacionarse con los demás, valorando más la compañía de personas creativas y positivas, y alejándose de ambientes tóxicos.

¿Qué ha cambiado en la vida de Guadalupe Loaeza desde su diagnóstico de cáncer?

Lejos de adoptar una postura pasiva, Guadalupe Loaeza ha decidido seguir activa y mantenerse aprendiendo. Para ella, esta situación no solo ha sido una prueba médica, sino también una oportunidad espiritual. “Soy muy guadalupana”, afirmó con convicción. “Yo le decía a mi marido: ‘me voy a acercar más a la fe’”.

La fe y el humor han sido pilares fundamentales para enfrentar este reto. A eso se suma su decisión de rodearse de personas que aporten energía positiva. “La fe y el humor me han ayudado, también rodearme con gente positiva, creativa, que no sea tóxica. También trato de aprender”, expresó.

Además, subrayó la importancia de escuchar al cuerpo, estar atenta a las señales que este envía y no minimizar ningún síntoma. En su caso, fue clave prestar atención a las molestias iniciales, que aunque parecían menores, fueron la antesala de un diagnóstico mucho más serio.

Más allá de compartir su experiencia, Guadalupe Loaeza ha querido dejar un mensaje de esperanza y aunque no romantiza el proceso de vivir con cáncer, deja claro que es posible transformar el miedo en sabiduría y la adversidad en una oportunidad de crecimiento personal.

La autora no ha dejado de escribir ni de expresarse, y continúa compartiendo con su público, fiel a su estilo, ahora con una mirada más introspectiva.

Así fue como lo confesó:

¿Quién es Guadalupe Loaeza y cuál es su legado en la literatura mexicana?

Guadalupe Loaeza es una reconocida escritora, periodista y figura pública mexicana, nacida el 12 de agosto de 1946 en la Ciudad de México. Es ampliamente conocida por su estilo irónico y crítico con el que ha retratado a un sector de la población mexicana, especialmente en obras como:



Las niñas bien,

Las reinas de Polanco y

Compro, luego existo.

El legado de Guadalupe Loaeza en la literatura mexicana se centra en su capacidad para documentar y satirizar la vida de la élite mexicana, especialmente de las mujeres de clase alta, con una mezcla de humor, crítica social y observación aguda. A través de sus columnas y libros, ha ofrecido una mirada introspectiva y muchas veces incómoda sobre los valores, contradicciones y superficialidades de la sociedad.

Además de su obra literaria, ha sido una voz activa en el periodismo de opinión, colaborando diferentes medios.