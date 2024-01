Actriz mexicana dice que tuvo relaciones con The Weeknd; las redes la tunden y ella se defiende

El nombre de Michelle González cobró fuerza en redes sociales luego de viralizarse un video de una entrevista que tuvo con Potro Caballero para su canal de YouTube.

El clip que circula en las redes sociales, no es nuevo, pues la entrevista se realizó hace un año. Sin embargo, en días recientes los cibernautas han recordado las palabras de la actriz, pues asegura fue protagonista de un tórrido romance con el cantante The Weeknd.

¿Qué dijo Michelle González?

En aquel encuentro, la entrevista iba dirigida en preguntar cuál había sido su peor experiencia en la cama, por lo que de inmediato confesó que sí tuvo una vivencia con un cantante reconocido.

“El año pasado me encontré a Fin de Semana (The Weeknd) en las Vegas en el elevador y entre besitos y abrazos fuimos a su habitación, la peor decepción del mundo porque le olía muy feito el pájaro, hice la chamba pero ha sido una de las peores experiencias de mi vida”. Michelle González





En ese momento la actriz quiso distraer al público omitiendo el nombre, pero fue el exacashore Potro quien mencionó al involucrado pero en español. De inmediato las redes comenzaron a tirar hate a la actriz.

Las redes reaccionan

En redes sociales, como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar y se podía leer cosas como:

“Pobre the weeknd a dónde fue a meter su varita bendita”, “ni en sus sueños estaría cerca de estar con the weeknd”, “esa mujer habla pura mentira, se metió con weeknd bamba, solo quiere sus 5 minutos de fama q mal”, “Martha Higareda se apoderó de ella”, “Oigan es normal, a veces yo sueño cosas y se siente súper real y pienso que si lo viví”, “Mi compa es su momento más alucinante”, “Yo cuando quiero figurar entre mis nuevos amigos” Comentarios en redes

Michelle se defiende

Ahora, a un año de haber sucedido la entrevista y tras recibir cientos de comentarios en su cuenta de TikTok. La actriz ya respondió.

Con un video en su cuenta oficial, asegura que su única intención de acudir al pódcast era que la gente la conociera por lo que vive día a día. Es decir, fuera de sus personajes de telenovela. Sin embargo, confiesa que el pódcast de Potro no lo fue, pues no siente que fuera un lugar seguro.

La actriz asegura que no se dio a la tarea de ver cuál era la línea del pódcast, pues de saber que la dinámica era hacer polémica, no hubiera asistido.

Pidió al Potro eliminar la parte que habla de The Weeknd pero no cumplió

Michelle también aseguró que desde el principio del programa dijo que no diría nombres. Sin embargo, terminaron por decirlo en español.

La actriz asegura que el influencer le dio su palabra sobre que iban a censurar esa parte, pero no fue así. Una vez que comenzó a hacerse viral pidió que lo bajaran y sí lo hicieron, pero ya era demasiado tarde.

Finalmente, la actriz mexicana pide que no se le juzgue de esta manera, pues asegura el ser invitada al pódcast la puso en una situación vulnerable, donde le ganaron los nervios y que acepta que señaló a una persona, pero que en cuanto se dio cuenta pidió a la producción del Potro y al influencer pudieran ayudarla a mutear y al no hacerlo fue blanco de críticas en redes sociales, pero solo hacía a ella y no al programa.

Hasta ahora Potro Caballero o su producción han respondido al video de la actriz, por lo que se espera que en las próximas horas salgan en su defensa o pidiendo una disculpa.