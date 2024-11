Gala Montes vs. Gabo Cuevas: Regañan al reportero de ‘Venga la alegría’ en vivo por su pleito

Gala Montes y Gabriel Cuevas estuvieron envueltos en la polémica los últimos días. La actriz mexicana despotricó en contra del reportero de TV Azteca y el encontronazo subió de tono. Aseguró que, en innumerables ocasiones la criticó en redes sociales por su físico.

Gala Montes despotricó contra Gabo Cuevas

Además, Gala mencionó que él apuntó que la relación entre Karime Pindter y ella era falsa; y difundió el rumor de que la intérprete sostenía un romance con su mánager y se veía a escondidas con Agustín Fernández, luego de su participación en ‘La casa de los famosos México’.

Eso no es todo, en un reciente encuentro con la prensa con Karime Pindter, el periodista le dijo que, la mayoría de los reporteros “no la querían”.

Karime Pindter y Gala Montes sostienen gran química desde su participación en 'La casa'.

Gala Montes explota contra Gabo Cuevas, reportero de ‘Venga la alegría’; él le contesta en redes sociales

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Gala Montes no dudó en arremeter con contundencia e insultar al comunicador.

“Qué… a su madre Gabo Cuevas, pero cada vez que respira”, dijo Gala.

Asimismo, hizo un en vivo en el que señaló a Gabo de un reportero “peligroso”.

Gala Montes se lanza contra Gabo Cuevas

“Alguien quítele el micrófono. Es peligroso... Es una persona que fomenta el odio. La vida se va a encargar de ponerte en tu lugar. Eres un hipócrita, pocos huev... que me saluda... Está viendo cómo meterme el pie. No lo vas a lograr” Gala Montes

Por su parte, Gabo Cuevas no se quedó callado y envió mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“Gala me mienta la madre... Hay mucha gente estu... Yo no soy fan y hay cosas que como periodista se deben tocar. Yo no te miento la madre, pero sí critico tus incongruencias, faltas de respeto y cobardías. A quien no le gusta el calor que no se meta a la cocina... Tu mentada me sabe a un caramelo”, dijo Gabo.

Regañan a Gabo Cuevas en vivo, tras pleito con Gala Montes

La situación dio mucho de qué hablar en redes sociales. Incluso, el tema fue retomado en la más reciente transmisión de Radio fórmula, en la cual colabora Gabo Cuevas, y le pidieron que “ya le bajara” en cuanto a su controversia con la exintegrante del team ‘Mar’.

Flor Rubio defiende a Gala Montes

Aunque Cuevas intentó defender su postura y destacó que la ahora cantante “siempre quiere tener la razón”, en el programa en vivo le recordaron que Gala ha tenido problemas de salud mental y autocontrol y lo invitaron a “bajarle un poco”, pues eso lograría una “convivencia más agradable”.

El programa de Radio fórmula también le dedicó un mensaje a Montes, en el sentido de que no estuvo bien el insulto a Gabo, pues Gala debería manejarse en otro nivel. Además, le recordaron que no ha sido la primera controversia en la que está envuelta, pues ya se enfrentó contra Nicola Porcella y Briggitte Bozzo.

Luego de estas declaraciones, Gala Montes no se ha pronunciado. ¿Habrá réplica?