Pati Chapoy expone al esposo de Alicia Villarreal: “No tienes los tamaños para afrontar lo que le has hecho”

La situación que está viviendo Alicia Villarreal es cada vez más complicada. Todo se desató el pasado fin de semana cuando Alicia, la ‘Güerita consentida’ hizo una señal de auxilio en un concierto en Michoacán, conocida porque se usa para las mujeres que viven violencia de género y no pueden salir de la situación en la que se encuentran.

A unos días de este hecho, han salido detalles acerca de lo que sucedió y supuestamente su aún esposo, Cruz Martínez la habría agredido físicamente el sábado.

Según la denuncia filtrada, Alicia se habría encontrado con él de sorpresa porque el productor musical estaba escondido en un clóset y este la habría amenazado diciendo: “De este cuarto solo uno va a salir vivo”, procediendo a ahorcarla. En el forcejeo donde Alicia trató de salvar su vida, pudo escapar y pedir ayuda a las autoridades, quienes le tomaron su declaración.

Cruz Martínez habría amenazadao a Alicia Villarreal en el pleito que tuvieron el fin de semana / IG: @mtzcruz

Mientras tanto, trascendió que la cantante habría obtenido una orden de restricción en contra de su esposo y padre de dos de sus hijos y se espera que en unos momentos se den más detalles sobre la denuncia que presuntamente interpondrá en la Fiscalía de Feminicidios y Delitos contra la Mujer de Nuevo León.

Cruz Martínez niega acusaciones de Alicia Villarreal: “Ya va a salir la verdad con pruebas reales” y se va contra Ventaneando

Mientras tanto, esta tarde en ‘Ventaneando’ Pati Chapoy expuso que Cruz Martínez se ha escondido durante meses de las cámaras y micrófonos de la prensa para evitar los cuestionamientos sobre la presunta infidelidad a Alicia Villarreal y los problemas que pudieran tener en su matrimonio.

La titular del programa no se guardó nada y explotó en contra de Cruz Martínez por no enfrentar los problemas y esconderse. Dijo que ‘Ventaneando’ llevaba meses buscándolo para que diera su versión de sus problemas con Alicia. Sin embargo, él nunca respondió. No obstante, ahora, a decir de Pati Chapoy, al querer saber su postura en este escándalo, el músico les mandó un mensaje diciendo: “¿Por qué quieren escuchar el otro lado (la verdad) si ustedes ya están confirmando las mentiras horribles impensables?”.

Agregando: “Ya va a salir la verdad con pruebas reales, no las falsas mentiras que les que les están mandando las oficinas de allá. Jamás en mi vida haría eso tan horrible pero sé cómo es el pan de cada día de ustedes (Circus) (circo) Prefiero ir con medios que realmente NUNCA sacan notas hasta tener ambos lados”.

Cruz Martínez mandó un mensaje a Ventaneando en medio del escándalo / Captura de pantalla

Pati Chapoy explota contra Cruz Martínez, marido de Alicia Villarreal

Al mensaje de Cruz Martínez deslindándose de las acusaciones de Alicia y señalando a ‘Ventaneando’ como un medio de comunicación poco profesional, Pati Chapoy respondió contundente: “Pues no papacito, la información surge, la tenemos que abordar. ¿Cómo surge todo esto? Con la denuncia de Alicia, tu todavía esposa”.

Pati acusó a Cruz Martínez de esconderse de la prensa y arremetió contra él: “Te hemos buscado en shows, en tu casa, donde te mueves y simplemente no hemos tenido respuesta. Has puesto como si fueran tus escudos a los músicos, aquí están todas las imágenes que hemos capturado durante estos 6 meses donde tú huyes porque no tienes los tamaños para afrontar lo que muy lamentablemente durante mucho tiempo, les has hecho a nuestra querida Alicia”, finalizó.

#LoVisteEnVentaneando: #CruzMartínez manda contundente mensaje y reitera que pronto saldrá a dar su declaración con pruebas que niegan las acusaciones de #AliciaVillarreal 😠#Ventaneando por #AztecaUno pic.twitter.com/DoDYPnLpMu — Ventaneando (@VentaneandoUno) February 19, 2025

Al momento Cruz Martínez no ha contestado a lo dicho por Pati Chapoy en ‘Ventaneando’.