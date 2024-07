Maxine Woodside critica inclusión de Kimberly, ‘La más preciosa’ en la obra ‘Perfume de gardenia’

La periodista Maxine Woodside ha generado polémica al expresar su descontento con la reciente inclusión de Kimberly Irene, miembro del grupo ‘Las Perdidas’, en el elenco principal de la obra teatral ‘Perfume de gardenia’.

Durante su programa de radio,’Todo para la mujer’, Woodside criticó en la decisión de Omar Suárez de incorporar a Kimberly Irene a la obra, argumentando que no tiene experiencia como actriz y mencionando que, en comparación, están siendo muy duros con Irina Baeva.

“También a Kimberly, La más preciosa. Kimberly que no es actriz, pero están criticando a Irina Baeva y Omar va a poner a Kimberly y dice que no está nerviosa”.

Maxine Woodside

Kimberly La más preciosa, aclara su estado de salud

/ Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

Además, durante la transmisión, uno de los colaboradores de Woodside, Marco Silva también cuestionó la elección de la influencer para un papel destacado en la producción teatral, subrayando su falta de experiencia profesional en comparación con otras actrices del medio.

“De Guatemala a guatepeor, Max tiene razón. Incluso si Kimberly, ‘La más preciosa’, trabajara 10 años, no tendría la carrera de Irina Baeva y no es por demeritarla, pero al final, la están presentando como elenco base”, comentó.

Sin embargo, Vicky López defendió a Kimberly Irene y aclaró que probablemente tendrá un papel pequeño o una participación especial y no un personaje principal. Maxine Woodside añadió: “Híjole, no le preocupan las críticas, y va a hacer un papel en una súper producción. No, pues bien por ella”.

Kimberly, ‘La más preciosa’ no teme a las críticas por su papel en ‘Perfume de gardenia’

Kimberly Irene, por su parte, aseguró a la prensa que no teme las críticas, que va por todo y confía en que hará su mejor esfuerzo.

“No tengo miedo, estoy contenta y orgullosa. No tengo el cuerpo de una vedette, pero me gustaría tomar unas clases para aprender más. Más que nada, tengo unos maestros con gran trayectoria. Pero si Niurka habla, que hable. Ya saben que si no hay críticas, no hay hate”, comentó Kimberly, ‘La Más Preciosa’.

