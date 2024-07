Alfredo Adame tacha de “ignorante” y “metiche” a Olivia Collins tras el encontronazo que tuvieron en el Pride

El pasado 29 de junio, se llevó a cabo la Marcha del Orgullo LGBT+ 2024, en la Ciudad de México. Como era de esperarse, muchas celebridades se dieron cita para mostrar su apoyo a la comunidad.

Entre ellas, destacaron Olivia Collins y Alfredo Adame, quienes protagonizaron un breve, pero fuerte encontronazo mientras estaban arriba de un carro alegórico.

A casi una semana del incidente, el exparticipante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo explica qué fue lo que pasó y, de paso, también se le fue con todo a la icónica actriz de telenovelas.

En un encuentro con los medios, el histrión señaló que se había acercado a Collins para saludarla y hacerle plática. No obstante, ella lo ignoró y, cuando le preguntó si tenia algo “en su contra”, le respondió que no le caía bien.

“Llego y le digo ‘Hola Olivia, ¿cómo estás?’ Y entonces agarra y me voltea la cara, me hace una cara de fuchi, muy desagradable. Una actitud totalmente cretina y arrogante, soberbia, como sus no sé. Y le dije ‘Oye, Olivia, ¿hay algo que tengas contra mí?’ Y agarró y en el plan más ma…, porque es una vi3ja… agarró y me dijo ‘Pues no, pero no me gusta tu actitud’”. Alfredo Adame

A palabras de Adame, Olivia le dijo a uno de los organizadores que escogiera entre ella y Adame, a lo que el encargado decidió bajar a Olivia.

“Es una ignorante. Además de metiche y entrometida, es una ignorante. ¿Ustedes escucharon alguna vez que yo la criticara cuando andaba de 3ncu3r4triz en sus películas de fiche¿3r4s?”, indicó.

Olivia Collins da su versión sobre su encontronazo con Alfredo Adame

En una entrevista para ‘De primera mano’, Olivia Collins contó que no tenía conocimiento de que compartiría espacio con Alfredo Adame, algo que expresó ante el encargado del evento.

“Yo quiero aclarar las cosas porque no me gusta lo que está diciendo este señor. Vino hacia mí y me dijo: ‘Olivia, ¿tienes algún problema conmigo?’ Y yo le dije: ‘Mira Alfredo, sí tengo un problema contigo, porque la verdad no me gustan tus actitudes, eres un hombre m¡sógino y h0m0f0bic0’” Olivia Collins

Olivia Collins considera que Alfredo Adame no debió ser invitado a Pride 2024

Durante la conversación, Olivia aprovechó para aclarar que no la bajaron del carro alegórico, como Adame asegura, sino que ella decidió retirarse para no estar cerca de él.

“Quiero aclarar una cosa, a mí no me corrieron del camión. Yo fui la que decidí bajarme y le dije a Fragoso que yo me iba porque no iba a tener un tema con este señor”, indico.

Para finalizar, aseguró que su colega no era el más indicado para estar en la Marcha del Orgullo, pues siempre está “hablando pestes” de la comunidad.

“Esta persona que está ahora no es el Alfredo Adame que yo conocí, yo nunca tuve un problema con él. Él no tenía nada que hacer ahí, habla pestes de toda la comunidad”, concluyó.

