Sergio Mayer Mori confiesa que le gustaría tener una mejor relación con Natália Subtil

Tras varias diferencias por la manutención de su hija, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil confirmaron en septiembre de 2023 que habían arreglado sus diferencias por el bienestar de su hija. La forma en la que dieron a conocer esta noticia fue posando para la portada de una revista de circulación nacional.

Poco después, la actriz habló que habían arreglado todo sin necesidad de la vía legal.

“Como nuestra vida se hace pública, la gente ve eso, pero es una relación normal. Pasa mucho ese sube y baja, pero creo que ahora lo más importante es nuestra hija. Es el padre de mi hija, toda la vida vamos a estar asociados y el chiste es encontrar lo positivo para hacerla feliz. No llegamos a lo legal, yo resolví estar en paz”, comentó Natália Subtil a ‘Sale el sol’.

Sergio Mayer Mori expreso su deseo de llevarse mejor con Natália Subtil

Sergio Mayer Mori reveló a ‘Badhombre magazine’ que, si bien es cierto que los dos han logrado limar asperezas por la crianza de su hija, el camino no ha sido fácil debido a sus diferencias. Ambos tienen formas distintas de ver la vida y de criar a su hija, lo que ha generado desafíos en su relación.

“Me encantaría tener una mejor relación con la mamá de mi hija. Creo que somos personas muy diferentes, con puntos de vista muy diferentes, con ideales muy diferentes (…) para mí es complicado no poder tener esa buena relación y esa coherencia para no darle señales mixtas a mi hija”, expresó Mayer Mori.

La modelo brasileña no se quedó callada ante las declaraciones de Sergio Mayer, su ex suegro. / Instagram: @nataliasubtil / @sergiomayerb

Sergio Mayer Mori revela diferencias y desacuerdos en la crianza de su hija

“Luego llega y me dice: ‘Aquí puedo hacer esto y allá no’ o viceversa, y me dice: ‘¿Por qué?’. Por ejemplo, a mí no me gusta que esté con el iPad, y ella me dice: ‘Es que mi mamá me da el iPad’, y yo le digo: ‘Qué bueno, pero vamos a patinar o hacer alguna otra actividad’”, agregó,

“No son cosas de vida o muerte, pero son detalles”, expresó Mayer Mori sobre sus diferencias con la exparticipante de ‘Masterchef celebrity’.

Por último, Sergio Mayer Mori aclaró que desea educar a su hija sin prejuicios ni mandatos sobre cómo debe ser. Explicó que él experimentó una gran presión para cumplir con ciertas expectativas y no quiere que su hija pase por lo mismo. Su objetivo es que ella se sienta libre de ser quien realmente quiera ser.

