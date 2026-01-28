Raquel Bigorra explota: revela su verdad de los Bisogno, ¿desmiente a Chapoy y hasta se burla de ella?

La polémica alrededor de Daniel Bisogno, Pati Chapoy, Alex Bisogno y la familia del conductor volvió a encenderse con fuerza tras declaraciones cruzadas que han generado dudas, versiones encontradas y señalamientos delicados. En medio del 30 aniversario de Ventaneando, el programa se convirtió no solo en escenario de celebración, sino también en foco de controversia por las acusaciones sobre la salud de la mamá de Daniel Bisogno y supuestas indiscreciones que habrían afectado su estado.

Mientras Pati Chapoy fue directa frente a cámaras, Alex Bisogno pidió que dejaran de involucrar a su familia, y ahora Raquel Bigorra reaparece con declaraciones que, sin atacar frontalmente, podrían contradecir puntos clave del discurso que se ha manejado.

¿Pati Chapoy habría cometido una indiscreción que desencadenó la muerte de la mamá de Daniel Bisogno?

La pregunta estalló en redes y medios luego de que TVNotas revelara, según una fuente, que una indiscreción de Pati Chapoy habría provocado que la mamá de Daniel Bisogno se enterara por televisión del estado delicado del fallecido conductor, algo que, de acuerdo con esa versión, pudo afectarla emocionalmente. Sin embargo, Pati Chapoy negó tajantemente esa narrativa cuando fue cuestionada por la prensa.

“¿Creen que soy tan poderosa para con solo decirlo se muera una persona?” Pati Chapoy

La periodista aseguró que la madre de Daniel Bisogno ya enfrentaba un deterioro fuerte desde tiempo atrás y que su fallecimiento no puede atribuirse a un comentario al aire. Su postura fue clara: se trató de un proceso de salud complicado y progresivo.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre el estado de salud de la señora Bisogno?

Pati Chapoy fue incluso más allá y habló del estado físico que, según ella, recordaba: “Yo recuerdo que la mamá de Daniel estaba muy grave, muy mal, llena de ampollas en todo el cuerpo porque no era atendida como se debía por sus hijos que vivían en esa casa y me refiero a Alejandro e Ivette”.

También añadió: “La señora venía muy mal, lamentablemente, por supuesto que le toca, como a todos nosotros, enfrentar a la muerte”.

¿Raquel Bigorra desmiente la versión de Pati Chapoy sobre el supuesto descuido familiar de los Bisogno?

Aquí es donde el foco gira. Raquel Bigorra, quien convivió laboral y personalmente con Daniel Bisogno durante años, dio una versión muy distinta sobre la dinámica familiar que ella conoció.

Raquel Bigorra “Esa es una familia amorosa, esa es una familia que se cuidaban entre sí y esa era una familia que era precioso verlos eh los domingos ir todos juntos a comer. Entonces, lo que yo viví, si tú me preguntas, siempre los vi a todos, los vi siempre ocupados por sus papás. Un día hasta le dije, ‘No puede ser siendo tan canijo que tengas estos papás.’ O sea, yo lo molestaba y le decía, '¿Cómo es posible? Son un amor.’ Él los adoraba, eso es lo que yo te puedo decir. Y sus hijos y sus hermanos también”.

¿Raquel Bigorra respondió a las acusaciones pasadas de “brujería” en su contra?

La conductora Raquel Bigorra también fue cuestionada sobre rumores antiguos que la señalaban como responsable de enfermedades mediante supuestas prácticas esotéricas. Lejos de engancharse, respondió con ironía, e incluso en redes hubo quienes interpretaron su comentario como una burla indirecta hacia Pati Chapoy, aunque ella no la mencionó por nombre, sí replicó una de sus frases.

“Ahora sí que voy a tener que parafrasear a la otra compañera que dice: ‘Si yo tuviera ese poder’.” Raquel Bigorra

Y argumentó: “Han dicho tantas cosas, pero creo que el tiempo ha puesto las cosas en su lugar. Y fíjate cuánto tiempo ha pasado y todavía sigo viendo, ahora sí, ¿cómo dicen? los toros desde la barrera. Aún estoy observando cosas que digo: ¿cómo? O sea, cosas inimaginables, porque él ya ni siquiera está, ¿estás de acuerdo? Y aun así están abriendo, destapando y diciendo muchas cosas que, pues, no están padres.”

¿Cómo era la convivencia de Daniel Bisogno con Raquel Bigorra pese a rumores de envidia en Ventaneando?

En medio de versiones que han señalado que Daniel Bisogno, el Muñeco, era envidioso o que no dejaba crecer a otros talentos en televisión, Raquel Bigorra dio un testimonio que va totalmente en sentido contrario. La conductora no habló desde el rumor, sino desde su experiencia directa trabajando a su lado durante años, tanto frente a cámaras como detrás de ellas, y dejó claro que su trato fue muy distinto a esa imagen que se ha querido instalar.

“Conmigo, lo que yo te puedo decir es que, durante todo el tiempo que trabajamos juntos, y creo que por eso hubo la hermandad que tuvimos, no solo a cuadro sino también fuera de cuadro, más allá de todo lo que pasó después, siempre lo he dicho: me quedo con lo bueno y siempre fuimos uno. Todo el tiempo que trabajamos, al contrario, siempre me decía: ‘Tú quieres abrir, tú quieres empezar, tú dale. Tú quieres cerrar, tú cierras’. Siempre me preguntaba: ‘Mija, ¿por dónde?’” Raquel Bigorra

Finalmente, Bigorra aseguró que, contrario a los rumores, Daniel con ella, siempre le dio su lugar: “Era muy respetuoso de mi trabajo y, al contrario, siempre me dejaba ser. Hay que recordar que hemos vivido épocas diferentes en la televisión. Hace 10 años no era común que una mujer abriera o diera la bienvenida en un programa de televisión; no en todos, pero en muchos programas de revista era difícil. Yo siempre con él me entendí tanto en lo personal como en lo laboral. En ese sentido, no tengo ninguna queja, la verdad”.

