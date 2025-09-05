¿Elaine Haro expuso presunto fraude en La casa de los famosos México? Hace comentario que ¿lo confirmaría?

Durante el pasado jueves 4 de septiembre, se realizó la prueba para dictaminar quién sería el retador de ‘Guana’ por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’. La ganadora de dicha dinámica fue Elaine Haro. Si bien sus fans están felices por su triunfo, la joven hizo un comentario que, para muchos, habría dejado ver un supuesto fraude, ¿qué pasó?

Elaine Haro será la retadora de Guana por la salvación / Redes sociales

¿En qué consistió la prueba para convertirse en el retador de ‘Guana’ en La casa de los famosos México el 4 de septiembre?

La prueba para convertirse en el retador de ‘Guana’ por el poder de la salvación en ‘La casa de los famosos 2025’ consistió en que los habitantes tenían que deslizar una especie de pelota a través de un cuadro lleno de celdas. Aquellos que juntaran más puntos se convertirían en finalistas.

Shiky y Elaine Haro, al obtener un mayor puntaje, entraron al ‘Elevador del destino’, donde se les harían varias preguntas y quien respondiera correctamente la mayor cantidad sería el ganador. Elaine venció a su compañero, por lo que ella podrá enfrentarse al ‘Guana’ hoy 5 de septiembre.

La persona que resulte ganadora del duelo tendrá la oportunidad de sacar a un habitante de la placa de nominados. Recordemos que esta semana son:

Facundo (Día)

Dalílah Polanco (Día)

Shiky (Día)

Aarón Mercury (Noche)

Abelito (Noche)

Si bien hasta la gala de hoy 5 de septiembre de ‘La casa’ se sabrá quién tendrá el privilegio de sacar a alguien de la placa, los internautas ya han comenzado a hacer sus teorías.

Se cree que, si Elaine gana, salvará a Shiky o a alguno de sus compañeros del cuarto Noche. En tanto que, si ‘Guana’ conserva el beneficio, sacará de la placa a Facundo o Abelito. Sin embargo, nada está escrito aún.

Elaine Haro y Shiky finalistas de la prueba para ser retador por la salvación / Redes sociales

¿Cuál habría sido el presunto fraude que hubo en la prueba para ser el retador por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025’?

Poco después de que la actriz Elaine Haro se convirtiera en la retadora de ‘Guana’ por la salvación en ‘La casa’, hizo un comentario que algunos internautas interpretaron como una admisión de que hubo un presunto fraude en la prueba.

Y es que la joven de 21 años le mencionó a Shiky y Facundo que había pelotas que rebotaban más que otras.

“Hay veces donde rebota y otras en que no rebota por que creo que a ti te rebotaba mucho, Shiky, y tu pelota (Facundo) no rebotaba nada” Elaine Haro

Si bien después señaló que todo había sido “al azar”, ya que no se podían “ver los números”, sus palabras dieron mucho de qué hablar en redes sociales. Algunos usuarios sostuvieron que su declaración dejaba ver que la prueba “estaba arreglada” y exigían que la volvieran a hacer, mientras que otros simplemente afirmaron que sus palabras estaban siendo “sacadas de contexto”.

Hasta el momento, la producción del reality no se ha pronunciado ante esto y se desconoce si habrá una sanción para Elaine o si la dinámica se repetirá.

El silencio incómodo después de que Elaine evidenciara a producción 🤣🤣🤣🤣#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ZKVa0RSzZU — Arenita (@Arenita12ms) September 5, 2025

¿Qué accidente sufrió Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’ y cómo se encuentra hoy 5 de septiembre?

Además de las declaraciones de la también cantante Elaine Haro, un tema que ha sido motivo de conversación en redes sociales ha sido el accidente que sufrió Dalilah Polanco durante la prueba para ser el retador por la salvación en ‘La casa de los famosos México 2025'.

Cuando bajaba por las escaleras, Dalilah sufrió una aparatosa caída, teniendo que ser auxiliada por el resto de sus compañeros para ser llevada al confesionario y pudieran atenderla.

Odalys Ramírez, una de las conductoras del programa, informó durante la gala que la famosa ya estaba siendo revisada por profesionales y se encontraba bien. Dalilah reingresó a ‘La casa’ en la madrugada de este viernes y sus primeras palabras fueron: “Soy una maldita lisiada”, en referencia a la frase icónica de la telenovela ‘María la del barrio’.

