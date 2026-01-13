Danilo Carrera sufre tragedia familiar; anuncia inesperada y dolorosa pérdida de un miembro de su familia

Danilo Carrera inicia este 2026 atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida personal. El actor y conductor, quien actualmente radica en Miami, enfrenta la dolorosa pérdida de un miembro muy querido de su familia. La noticia ha conmocionado a sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle mensajes de apoyo en este complicado momento. ¿De quién se trata?

¿Qué familiar de Danilo Carrera murió hoy, 12 de enero?

Se trata de José Leopoldo Carrera Drouet, abuelo paterno de Danilo Carrera, papá de su padre Xavier Carrera. Aunque la noticia no fue compartida directamente por Danilo, se dio a conocer en las redes sociales de su hermano Felipe quien compartió un comunicado en sus historias de Instagram.

“Con profundo pesar, la esposa, hijos, nietos y hermano comunican el sensible fallecimiento y se unen en oración por el eterno descanso de su alma”.

En el comunicado se reportó que el cuerpo fue velado el 9 de enero en Ecuador, donde se celebró una misa en su honor y se encomendó su alma a la misericordia de Dios

La Federación Ecuatoriana de Tenis también lamentó su muerte en redes: “Expresa su sentimiento de solidaridad ante el sensible fallecimiento de JOSE LEOPOLDO CARRERA DROUET, hermano de nuestro Presidente Vitalicio,Danilo Carrera Drouet.Extendemos este sentimiento de pesar a sus familiares y amigos. Paz en su tumba”, se lee.

¿De qué murió José Leopoldo Carrera, el abuelo de Danilo Carrera?

José Leopoldo Carrera Drouet, abuelo del actor ecuatoriano Danilo Carrera, murió el pasado 9 de enero de 2026 en Guayaquil, Ecuador, a los 92 años.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Tanto los comunicados oficiales como los mensajes de la familia se limitaron a informar, “con profundo pesar”, sobre su partida, sin ofrecer detalles médicos adicionales.

Tampoco se saben detalles sobre la vida de su abuelo, ni su profesión, pero lo cierto es que Danilo compartió un mensaje tras la muerte de don José Leopoldo Carrera.

¿Qué mensaje publicó Danilo Carrera tras la muerte de su abuelo?

Danilo Carrera compartió un emotivo mensaje en redes para despedirse de su abuelo, en el que resaltó las enseñanzas y los recuerdos que dejaron una huella profunda en su vida. El actor recordó la forma en la que su abuelo enfrentaba los momentos difíciles, destacando una frase que marcó su filosofía de vida: “Al mal tiempo, buena cara”, palabras que reflejan el legado emocional que hoy permanece en la familia.

“Gracias por las memorias, por las enseñanzas y por los instantes que duran para siempre”, escribió el actor, acompañando el mensaje con etiquetas Lo hacemos a nuestra manera. #LosCarrera.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar, enviándole mensajes de apoyo y reconociendo la cercanía que siempre ha mostrado con su familia.

