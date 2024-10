Danilo Carrera comparte insólita venganza en su contra por parte de una ex

El actor ecuatoriano Danilo Carrera, protagonista de la telenovela ‘Sed de venganza’, estuvo recientemente promocionando el proyecto en diversos programas de Telemundo.

Durante su participación en ‘Hoy día’, compartió pantalla con sus compañeras de reparto, Isabella Castillo y Alexa Martín, en una conversación sobre la venganza en casos de infidelidad.

Isabella Castillo reveló haber sido víctima de infidelidades en varias ocasiones, lo que abrió paso a que Carrera compartiera su experiencia desde el otro lado de la situación.

“No he estado en la situación de sentir ese dolor de ‘ay, me fueron infiel’. Si me fueron, no lo sé, mi teoría es que no”, comentó.

Danilo Carrera niega poder tener un romance con Isabella Castillo / Instagram: @danilocarrerah

Sin embargo, el actor confesó que él mismo había sido infiel en el pasado. “Yo he estado del otro lado y sí te sientes mal porque también tienes sentimientos y quieres a esa persona, solo que eres débil y te gustan las otras mujeres también”, admitió con una sonrisa pícara.

Danilo Carrera revela la peor venganza de una ex

La conversación tomó un giro más personal cuando la presentadora mexicana Penélope Menchaca le preguntó a Carrera cuál había sido la peor venganza que una mujer le había hecho tras una ruptura.

Antes de que pudiera responder, Isabella Castillo intervino rápidamente, recordándole un incidente: “La de la tarjeta, creo”.

Carrera confirmó el episodio, señalando que la venganza incluyó compras que lo dejaron “hasta sin carro”. Sin embargo, lejos de mostrar resentimiento, reflexionó: “No me dolió. Hoy en día veo para atrás y digo qué bueno, mejor”.

Danilo recuerda confrontar a su pareja y confesarle su infidelidad

Durante una entrevista previa en el programa ‘Netas Divinas’, Carrera ya había hablado sobre su postura respecto a la infidelidad. El actor reveló que en una ocasión decidió sincerarse con su pareja al ser infiel. “Se lo dije a la persona. Así de, oye, ‘¿quieres seguir juntos? Yo voy a andar con otra gente y si lo quieres ver como infidelidad, pues sí, infidelidad’”, explicó.

Sin embargo, Carrera también señaló que no está de acuerdo con este comportamiento, afirmando: “No creo que seamos monógamos, pero sí creo que somos lo suficientemente inteligentes para tomar decisiones y respetarlas”.

Finalmente, el actor dejó claro que, aunque no comparte la idea del poliamor, defiende el valor de la fidelidad en sus relaciones. “El poliamor atenta contra la familia en la que yo creo y valoro”, concluyó Carrera.

