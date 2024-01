Pepillo Origel estalla con Danilo Carrera por despreciar a Ricky Martín: “Ni que fueras la quinta maravilla”.

Hace unas semanas, Danilo Carrera reveló en un pódcast que Ricky Martín lo seguía Instagram y que su equipo lo invitó en varias ocasiones para conocerlo.

“Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía. Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, nunca fui”, confesó y agregó: “La gente me decía me siguía y yo decía obvio que me sigue soy el target de ese man”.

Danilo aseguró que Ricky Martín quería conocerlo, pero él lo rechazó

Pero lo que realmente molestó a los fans de Ricky Martín fue que Danilo Carrera expresó: “no me interesó conocerlo, no juego en esa liga”, por lo que jamás aceptó una invitación para ir a verlo. Internautas tacharon esta expresión fuera de lugar y algunos usuarios consideraron que era comentario hom0fóbic0 e innecesario.

‘Pepillo’ enfurece por los comentarios de Danilo: “Muy desatinado”

Otra persona a la que no le agradaron estos comentarios fue a ‘Pepillo’ Origel, quien expresó su molestia en el programa Con permiso, en el que hasta Martha Figueroa tacho de ’soberbio y payaso’ a Danilo.

‘Pepillo’ Origel arremetió conta Danilo Carrera y aseguró que le molestó bastante estas declaraciones del actor y conductor de Telemundo.



“Hubo algo que no me gustó nada; este comentario que hizo Danilo Carrera. Yo creo que todos le tenemos un cariño a Ricky Martín, pues resulta que ha invitado a Danilo Carrera a verlo, no a su cuarto, sino al concierto y qué crees que Danilo dice que en esas ligas no jugaba... Ay por favor ni que fuera la quinta maravilla, te invitaron a conocerlo no a tirartelo. Estoy muy enojado, claro que recibió muchos comentarios en contra, por parte de los fans de Ricky Martín”. ‘Pepillo’ Origel

‘Pepillo’ pide a Danilo que se disculpe con Ricky Martín

Finalmente el conductor pidió a Danilo Carrera que le pida una disculpa pública a Ricky Martín:“La verdad muy desatinado y pídele una disculpa a Ricky”, concluyó. Hasta este momento, Danilo Carrera no se ha pronunciado tras los comentarios de Juan José Origel.

