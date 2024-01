¡Danilo Carrera bateó a Ricky Martin!: “No juego en esa liga”

Danilo Carrera ha sido uno de los nuevos galanes de Televisa que han robado suspiros, pero el actor anunció que dejaría México hace unos meses para regresar a Miami y acompañar a su mamá en una dura enfermedad.

Sin embargo, el actor ha reaparecido ante las cámaras para hacer unas duras confesiones que esta vez involucran a Ricky Martin.

A decir de Danilo, el cantante aparentemente habría intentado conquistarlo. En un pódcast le preguntaron al ex de Michelle Renaud si un famoso le había sorprendido al seguirlo en redes sociales, así que él confesó que Ricky Martin era esa celebridad con el que nunca esperó tener contacto.

Danilo Carrera dejó México y las telenovelas, para cuidar a su madre / Instagram: @danilocarrerah

¿Ricky Martin trató de conquistar a Danilo Carrera?

El actor contó que Ricky lo comenzó a seguir en Instagram.

“Me seguía Ricky Martin, ya me dejó de seguir, pero me seguía. Nunca lo conocí a él personalmente, pero me invitaron varias veces a conocerlo, nunca fui”, confesó.

Danilo contó que desairó al cantante porque “no me interesaba, (porque) no juego en esa liga”.

Sin embargo, aceptó que tenía una gran admiración por él, “era de las personas que más me gustaba su música de chiquito”, dijo.

Finalmente, el galán de telenovelas desató las risas de los conductores de ‘Morfi Podcast’ al bromear diciendo, “la gente me decía: ‘oye, Ricky te sigue’, obvio que me sigue, pues obvio, yo soy el target (objetivo) del man”, concluyó.

Ricky Martin y su método para contactar hombres

Recordemos que esta no es la primera vez que algo así se da a conocer, pues a raíz del anuncio de divorcio de Ricky y su ex, Jwan Yosef, un hombre argentino reveló en ‘Chisme no like’, que el cantante lo había contactado por mensajes de Instagram y lo citó en un hotel donde pasó de todo.

