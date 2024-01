Danilo Carrera celebra que su madre venció el cáncer de mama

El comienzo del año 2024 trae una excelente noticia para Danilo Carrera: su madre, Elsa Huerta, ha superado el cáncer. El actor compartió esta conmovedora información a través de un emotivo video en sus redes sociales.

A mediados del año 2023, Danilo Carrera comunicó su decisión de retirarse temporalmente de las telenovelas debido a la enfermedad de su madre, Elsa Huerta. Esta situación fue el motivo que lo llevó a dejar México y mudarse a Miami.

Danilo dedica inspirador mensaje a su mamá tras superar su batalla contra el cáncer

Ahora Danilo celebra que su madre ha vencido al cáncer de mama tras dos años de haber recibido el diagnóstico.

Danilo Carrera celebra que su mamá está libre de cáncer / Instagram: @danilocarrerah

“Eres la mujer más fuerte de el mundo. Lo demostraste cuando nos criaste a los cinco. Lo confirmaste ahora que hicimos nuestro mejor esfuerzo por cuidarte y aún así tú nos cuidaste a todos. Te amamos con todo el corazón @elsita_huerta . Ahora vamos a seguirnos cuidando y vamos a estar más juntos que nunca con tu guía! Gracias por estar tan fuerte y por estar mucho tiempo más para los Carreritas que se vienen”, escribió Danilo en el video en el que aparece besando a su madre.

La madre de Danilo Carrera compartió sus primeras palabras a un medio de circulación nacional. Relató que han sido momentos muy difíciles, pero llena de fe ha confiado en su recuperación.

“Estoy muy feliz. Soy un milagro de Dios. En todo este tratamiento estuve muy agarrada de la mano de Dios y nunca me soltó. Realmente han sido momentos difíciles, pero también mucha felicidad y alegría, sobre todo hoy (22 de enero de 2023) que me dijeron que no más quimios”, comentó Elsa Huerta, mamá del actor Danilo Carrera. Elsa Huerta, mamá de Danilo Carrera

Así descubrió que tenía cáncer

Elsa aseguró que en mayo de 2022, tuvo un accidente mientras iba en un caballo, por lo que su doctor le pidió hacerse varios exámenes médicos. La sorpresa fue que tenía una bolita en el seno que resultó ser cáncer. Por lo que se sometió a una doble mastectomia y a una serie de quimioterapias.



“Ahora estoy en remisión. Ya no más quimioterapias, porque pasé por unas muy fuertes en diciembre. En el primer grupo de quimio se me cayó el pelo, pestañas, cejas, pero eso es lo de menos, ahora ya me están creciendo. Eso se recupera. Todo regresa gracias a Dios”, finalizó Huerta, optimista ante su recuperación.

