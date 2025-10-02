Jesús Mendoza, el Rayo de oro, reta a Emiliano Aguilar ¿Van a cantar juntos?: “Va a desbancar a todos”

En una reciente entrevista que ha captado la atención de los seguidores del regional mexicano, Jesús Mendoza, conocido artísticamente como ‘el Rayo de oro’, extendió una invitación al joven Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, sobre su carrera. ¿Qué le dijo?

Cabe señalar que Jesús Mendoza se ha destacado en este género con éxitos como ‘Murió mi padre’ y ‘Abre un ratito el cielo’, expresó su confianza en el talento de Emiliano, sugiriendo que podría posicionarse como una figura destacada en la música regional mexicana.

Jesús Mendoza / IG: @jesusmendozanet

¿Qué dijo Jesús Mendoza, ‘el Rayo de oro’, sobre Emiliano Aguilar?

Jesús Mendoza, conocido como ‘el Rayo de oro’ y reconocido en el ámbito de los corridos tumbados, lanzó un mensaje directo y motivador en un video a Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe Aguilar, que rápidamente se viralizó en redes sociales. Durante un video difundido en TikTok, Mendoza resaltó, no solo la capacidad artística de Emiliano, sino también la importancia de aprovechar su apellido y legado familiar para abrirse camino en la música regional mexicana.

El cantante michoacano fue contundente al señalar que Emiliano podría superar a muchos artistas del género:

“Que igual yo le recomiendo al viejo que se ponga su sombrero. Que represente a su apellido Aguilar y la neta, la neta, para decirlo al niño… aquí en cámara siento que puedes desbancar a todos” Jesús Mendoza

Además, Mendoza sugirió que Emiliano podría iniciar interpretando canciones clásicas de su abuelo, Antonio Aguilar, como una manera de mantener viva la tradición familiar, pero con un estilo propio y contemporáneo. Incluso le propuso la posibilidad de una colaboración musical, combinando su experiencia en corridos tumbados con el rap que Emiliano ha desarrollado, creando así un proyecto innovador que mezcla dos mundos musicales distintos.

Emiliano Aguilar / Emiliano Aguilar

¿Quién es Jesús Mendoza, el Rayo de oro?

Jesús Mendoza, conocido en la escena musical como el Rayo de oro, es uno de los exponentes más destacados de los corridos tumbados, un subgénero que mezcla la tradición de los corridos mexicanos con influencias del trap y el rap. Nacido el 27 de noviembre de 1992 en Michoacán, México, Mendoza ha logrado consolidarse como una figura relevante dentro del regional mexicano contemporáneo gracias a su estilo único y sus letras auténticas.

Su trayectoria artística comenzó con la composición de canciones que reflejan historias personales y realidades sociales, con un enfoque que combina emociones crudas con narrativas propias del corrido clásico. Entre sus éxitos más reconocidos se encuentran ‘Murió mi padre’, ‘Abre un ratito el cielo’ y ‘Gallo de honor’, temas que le han permitido conectarse con un público joven que busca una renovación dentro del género.

Jesús Mendoza / Captura de pantalla

¿Qué contestó Emiliano Aguilar sobre la propuesta de Jesús Mendoza de cantar corridos tumbados?

Hasta el momento, Emiliano Aguilar no ha dado respuesta a la invitación de Mendoza. La propuesta surge en un momento en que el rapero se mantiene enfocado en su proyecto musical independiente, explorando ritmos distintos a los que han caracterizado a su familia.

Los seguidores del género y de Emiliano Aguilar, en redes, consideran que esta mezcla podría abrir nuevas oportunidades para Emiliano y acercarlo a un público más amplio, al mismo tiempo que le permitiría honrar la tradición musical de los Aguilar. Sin embargo, las tensiones familiares y su vida personal podrían influir en la decisión final del joven artista.

