¿Elizabeth Gutiérrrez y William Levy nuevamente juntos? Publican imágenes que lo confirmaría

Todo parece indicar que William Levy y Elizabeth Gutiérrez podrían estar de vacaciones juntos, a pesar de la controversia que rodeó su más reciente separación, envuelta en polémica, infidelidades, altercados domésticos y especulaciones.

Sorpresivamente, hace unos días, Elizabeth Gutiérrez lanzó un comunicado en defensa de su ex:

“He pasado meses reflexionando sobre muchas cosas. Sé que he herido sin querer a las personas que más amo… mis hijos y al padre de mis hijos. Merecen que yo aclare ciertas cosas que en su momento se dijeron y se tergiversaron… sin intención de volver a lo mismo, necesito aclararlo para estar con mi conciencia tranquila”, escribió Gutiérrez en su Instagram.

Más tarde te contamos en TVNotas, que este comunicado para limpiar la imagen de William Levy fue una petición del actor cubano a cambio de seguir apoyando económicamente a Gutiérrez.

“Las cosas no son como parecen y estoy segura de que William está detrás de este cambio tan repentino de Elizabeth. Le dijo que, si ella quería seguir recibiendo ayuda económica, tenía que retractarse de todo” Fuente cercana a la pareja para TVNotas

William Levy y Elizabeth Gutiérrez ¿de vacaciones en Sartorini?

A pesar de todo, la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad. Recientemente, William Levy compartió historias en su cuenta de Instagram de su viaje a Santorini, Grecia, junto a su hijo, su nuera y algunos amigos. Sin embargo, en las imágenes compartidas se demostró que no era un viaje solo de padre e hijo, sino más bien familiar, ya que en algunos de los videos puede verse a Elizabeth Gutiérrez de fondo.

Reconciliación a la vista

De acuerdo con Carlos Corbacho, colaborador de “Chisme no Like”, Elizabeth Gutiérrez y William Levy están en conversaciones para retomar su relación.

“Me dicen que él pasó la noche del 4 y 5 de junio en su apartamento. A partir de ahí han ido planificando cómo volver. Es cierto que él tuvo un affaire con una mujer en Tenerife, pero cuando esto se publicó, él la dejó. A mí me comentan que su relación es muy tóxica, pero que tienen una dependencia... porque me comentan que ellos funcionan en ese aspecto bastante bien y además el cariño tras veinte años juntos”, comentó Carlos Corbacho.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy habían anunciado el término de su relación y luego aparecieron juntos con un anillo. Cuando se ha cuestionado sobre el tema a la conductora, no ha querido hablar por respeto a sus hijos / Instagram: @gutierrezelizabeth_

Esta sería la séptima ocasión en que la pareja se reconcilia a lo largo de su relación, que ha estado envuelto en escándalos por supuestas infidelidades por parte del actor cubano.

La más reciente ruptura ocurrió el pasado 9 de abril, cuando Elizabeth aseguró a '¡Hola!’ que no había nada más que hacer para salvar su relación.

En los medios se filtraron audios e imágenes del incidente que provocó la separación, en las que habría intervenido la policía local de Florida.

Mientras que William Levy fue muy señalado en redes pero no quiso dar entrevistas. Solo habló con periodistas como Ana María Alvarado y Lucho Borrego, a quienes le aseguró que la gente no conocía su versión, pero no hablaría por respeto a su familia.

