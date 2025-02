Marcus Ornellas narra su experiencia con intento de estafa

Cada vez más celebridades han sido víctimas de estafas, y recientemente, figuras como Cynthia Klitbo, Leticia Calderón y Germán Ortega han denunciado fraudes que han afectado gravemente sus finanzas.

El caso de Klibto fue tan grave que la actriz perdió los ahorros de su trabajo de una cuenta bancaria en Estados Unidos.

En esta ocasión, Marcus Ornellas, reconocido actor de Televisa y pareja de Ariadne Díaz, actriz de ‘Papás por conveniencia’, estuvo a punto de sumarse a esta lista, pero logró detectar la estafa a tiempo gracias a su intuición.

Marcus Ornellas / Instagram: @marcusornellas

Marcus Ornellas revela el intento de fraude

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, Ornellas relató su experiencia y alertó a sus seguidores sobre este tipo de engaños:

“Cuidado, las estafas están a la orden del día. Es la segunda vez que me pasa esto, o tercera, no sé. Me llamó hace un rato un chavo para decirme que tenía una entrega, un paquete de Amazon, y que necesitaba la clave que me habían mandado por mi WhatsApp”. Marcus Ornellas

Sin embargo, el tono de la llamada y ciertos detalles le parecieron sospechosos:

“Se me hizo raro porque, de entrada, me dice ‘Marcus Ornellas’. Se me hizo raro que dijera así mi nombre porque normalmente cuando me hablan de paquetería dicen mi nombre completo. Yo le respondo ‘¿Qué necesitas?’ y me dice que la clave que está afuera de mi residencia y que está afuera, y le digo que me confirme mi dirección. Me responde que hasta que le pase mi clave puede desbloquear la información y verla para pasármela”, explicó.

Ante esta respuesta evasiva, el actor decidió confrontar al presunto repartidor:

“Le dije: ‘No, mi chavo, no es así. Dime con quién estás y pásame la dirección’ y entonces me colgó. A lo que voy, era una estafa. Voy a mi WhatsApp y sale un número, me querían robar mi cuenta”, finalizó Ornellas.

¿En qué consiste el fraude del paquete por WhatsApp?

El actor Marcus Ornellas describió a sus seguidores un típico intento de estafa conocido como ‘Secuestro de WhatsApp’ o ‘Fraude del código de verificación’. Esta táctica fraudulenta consiste en que delincuentes se hacen pasar por empleados de empresas de paquetería para engañar a los usuarios y obtener acceso a sus cuentas de WhatsApp.

Los estafadores llaman a sus víctimas fingen ser representantes de compañías reconocidas como Amazon, Mercado Libre, DHL o Estafeta. Generalmente, estas llamadas se realizan a primeras horas del día, buscando sorprender a las personas y reducir su capacidad de reacción.

A través de un pretexto creíble, los delincuentes intentan que la víctima comparta el código de verificación de seis dígitos que WhatsApp envía por SMS al registrar la aplicación en un nuevo dispositivo. Este código es crucial, ya que les permite tomar el control total de la cuenta.

¿Qué pueden hacer con tu cuenta de WhatsApp?

Una vez que los criminales logran acceso a la cuenta, pueden:

Leer conversaciones y acceder a información privada.

Hacerse pasar por la víctima para pedir dinero a sus contactos.

Realizar compras o modificar configuraciones en cuentas vinculadas a servicios de pago.

¿Cómo protegerse de esta amenaza?

Para evitar caer en esta trampa, se recomienda:

No compartir el código de verificación con nadie.

Activar la verificación en dos pasos en WhatsApp para añadir una capa extra de seguridad.

para añadir una capa extra de seguridad. Ignorar llamadas sospechosas de supuestos representantes de empresas.

Estar alerta si se recibe un SMS con un código de WhatsApp sin haberlo solicitado.

Si sospechas que tu cuenta ha sido comprometida, contacta de inmediato con el soporte de WhatsApp y alerta a tus contactos sobre el fraude. Mantente informado y protege tu información personal.

