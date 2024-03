Marcus Ornellas reacciona a reencuentro de Ariadne Díaz con su ex José Ron en nueva telenovela, ¿está celoso?

A una década de haber concluido su noviazgo, Ariadne Díaz y José Ron se reencontrarán en el set de grabación como protagonistas de ‘Papás por conveniencia’, la nueva telenovela original de TelevisaUnivision producida por Rosy Ocampo.

José Ron y Ariadne Díaz fueron pareja hace 10 años

Ariadne Díaz y José Ron iniciaron un romance que trascendió la pantalla después de protagonizar ‘La mujer del vendaval’. Desde entonces, la pareja mostró públicamente su amor, pero lo que parecía ser un prometedor noviazgo llegó a su fin de manera amistosa.

José Ron y Ariadne Díaz serios / Redes sociales

¿Marcus Ornellas celoso de que Ariadne Díaz trabajara con su ex José Ron?

Actualmente, Ariadne Díaz mantiene una relación con el también actor y padre de su hijo, Marcus Ornellas. ¿Está celoso Ornellas de que su pareja trabaje con su ex, José Ron? En respuesta al programa ‘Hoy’, Ornellas manifestó que no siente celos en absoluto, considerando a José Ron como un amigo cercano.

“Cero celoso. Ron es amigo. Fuimos vecinos, nada que ver. Cada quien tiene sus fantasías, pero nosotros somos amigos y nos dedicamos a eso; somos actores. Somos muy relajados y respetamos nuestro trabajo, y no hay ningún problema”. Marcus Ornellas

José Ron y Ariadne Díaz en La mujer del vendaval / Redes sociales

Ariadne Díaz confirma que su reencuentro José Ron no es problema para Marcus

Ariadne Díaz reiteró que ambos son profesionales y que su pareja no tiene problemas con su reencuentro laboral con José Ron. Afirmó que si Ornellas no estuviera de acuerdo, ni siquiera hubiera aceptado trabajar junto a Ron.

“Si alguien tiene problemas con estas situaciones y no es actor o no tiene una pareja actor o actriz, lo pasará mal”, agregó. “Podría ser una situación complicada. Si Marcus no estuviera cómodo con eso, ni siquiera lo consideraría”, enfatizó la protagonista de ‘La doble vida de Estela Carrillo’, muy segura y orgullosa de la fortaleza de su relación de pareja.

