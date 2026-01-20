René Strickler, al borde del llanto, dice la petición que le hizo a su hijo Yannick antes de casarse con su novio

A pesar de que hoy en día aún existen muchos prejuicios en contra de las familias no tradicionales formadas por personas del mismo género, René Strickler se ha convertido en un claro ejemplo de amor y apoyo incondicional hacia su hijo Yannick, quien está casado, es padre de un niño y pronto dará la bienvenida a otro bebé.

Para René Strickler, el amor no tiene etiquetas, y la felicidad de su hijo siempre ha sido su prioridad. Por ello, aceptó sin reservas la orientación sexual de Yannick y lo respaldó plenamente en su decisión de formar una familia.

René Strickler conmovió a más de uno durante su participación en ¿Apostarías por mí?, al hablar con total apertura sobre la vida personal de su hijo mayor, Yannick, y la importante petición que le hizo antes de que contrajera matrimonio con otro hombre.

La emotiva petición de René Strickler a su hijo Yannick antes de casarse. / Redes sociales y canva

Yannick Strickler y su esposo, Manuel Alonso Cárdenas, serán papás por segunda vez

Esta Navidad llegó con una noticia doblemente emotiva para Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso Cárdenas, quienes anunciaron que su familia volverá a crecer.

Fue el propio Yannick quien, en su cuenta de Instagram, hizo el anuncio al publicar un emotivo mensaje con una serie de fotos familiares, junto a un mensaje lleno de alegría y emoción.

“ Plot twist navideño: este año Santa no viene solo... ¡Feliz Navidad! ”, escribió Yannick en la publicación, donde se puede ver a su esposo y a su hijo mayor. En las imágenes también se incluye una ecografía del bebé que llegará próximamente.

El anuncio recibió una oleada de felicitaciones tanto de amigos y familiares cercanos, como de sus seguidores y figuras públicas.

René Strickler y su esposa Rubí Cardozo participan en el reality ¿Apostarías por mí? / Redes sociales

¿Qué petición le hizo René Strickler a su hijo Yannick antes de casarse con su novio?

Durante una charla íntima con varias parejas dentro de la villa, René Strickler compartió lo pleno y feliz que ve a su hijo con la familia que ha formado junto a su esposo, destacando que para él lo más importante siempre ha sido la felicidad de sus hijos, por encima de cualquier prejuicio.

Strickler conmovido al borde de las lágrimas, reveló la petición que le hizo no solo a Yannick, sino a todos sus hijos, al hablar de la relación de su primogénito con su pareja.

“Yo les dije ‘vida hay una sola, venimos a este mundo a ser felices, sean felices’. Mi hijo mayor está casado con Manolo, son una pareja gay, me hicieron abuelo, tengo un nieto maravilloso”, comentó en ¿Apostarías por mí?.

René Strickler aseguró que desde el inicio dejó claro que su apoyo sería incondicional, sin importar las decisiones personales de sus hijos.

“Yo siempre les dije ‘tomen la decisión que tomen, tienen todo mi apoyo’, te juro que es increíble, porque mucha gente en redes y periodistas me dicen ‘qué maravilla que apoyes así a tu hijo, ojalá que todos los padres apoyaran’... Aunque estamos en una sociedad que se jacta de ser abierta, todavía no es tan abierta, tendríamos que ir rompiendo más esas cosas”, expresó.

Finalmente, el actor compartió que la felicidad de Yannick y su esposo Manolo seguirá creciendo, pues en los próximos meses se convertirán nuevamente en padres.

“Yo los respeté, ellos decidieron no decirnos y ya viene el segundo (bebé) en camino, dos nietos… Está casado con Manolo hace 8 años, tengo un nieto”, comentó.

¿Quién es Yannick Strickler, hijo de René Strickler?

Yannick Strickler, a pesar de la influencia artística de su padre, René Strickler, desarrolló su propio interés en la creación de contenido digital y el emprendimiento. Estudió en la Ciudad de México y mostró interés en el mundo de la comunicación, la creatividad y el diseño.

Comenzó a incursionar en las redes sociales como influencer, donde rápidamente se ganó la atención de miles de seguidores por su estilo de vida relajado, su sentido del humor y su enfoque genuino en temas relacionados con la familia, la paternidad y la moda.

En las redes, Yannick no solo comparte contenido personal, sino también sus pasiones por los emprendimientos que ha impulsado a lo largo de los años. Ha trabajado en diversas iniciativas de negocios, donde ha podido aplicar su creatividad y conocimiento en marketing digital.

