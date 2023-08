Amiga Wendy Guevara asegura que intentaron robarle a la Perdida en un hotel de la CDMX

Wendy Guevara regresó a la Ciudad de México para disfrutar del concierto de Yuri en el Auditorio Nacional.

Sin duda el éxito de Wendy Guevara tras participar en La casa de los famosos México creció y ahora la integrante de las Perdidas tiene que lidiar con el precio de la fama.

Debido a esta situación Wendy pudo ser víctima de un robo en un hotel de la Ciudad de México de acuerdo con su amiga, Evelyn, pues el recepcionista del lugar entró a la habitación sin motivo alguno.

Evelyn relató que ella también iba ir al concierto de Yuri el pasado domingo 27 de agosto en el Auditorio Nacional, por lo que todas saldrían. Sin embargo, previo a esto se sintió mal y decidió regalar su boleto y quedarse.

La también influencer confesó que todas tenían una habitación propia en diferentes pisos, pero cómo se sentía muy mal Evelyn decidió quedarse en la habitación Wendy en lo que regresaban del concierto.

Yuri se presentó en el Auditorio Nacional, durante su concierto, subió a Wendy Guevara y le la felicitó por su triunfo en LCDLFM. / Francisco Mancera/ TikTok

Evelyn contó que decidió dormirse un rato, pero el ruido la despertó, lo cual le pareció extraño pues ya todos se habían ido al evento. Al revisar la habitación descubrió que un hombre que, al parecer trabaja en el hotel, entró al cuarto de su amiga.

Al verlo dentro del cuarto, Evelyn confrontó al hombre y le preguntó que por qué había entrado a la habitación, pero al parecer éste solamente le dio excusas.

“Yo lo tengo qué decir. Dije qué onda. Me paro y va entrando un tipo que está en recepción y la verdad me saqué de onda le dije: ‘Oye, qué te pasa’, y me dijo: ‘Pensé que estaba solo. Es que se activó la alarma, la alarma de fumar’. Le quería acomodar de mil maneras, ¿por qué exactamente en la habitación de Wendy?”, dijo la influencer.

Evelyn aseguró que tras lo sucedido inmediatamente se lo hizo saber a su amiga: “Él pensó que estaba en mi habitación del quinto piso. Estoy ahorita en el cuarto piso. Es la primera vez que nos quedamos. Yo le marqué a Wendy y le dije: ‘El de la recepción se metió a tu cuarto’ y la Wendy dijo: ‘¿Estás segura?’ La verdad no quiero decir el nombre del hotel. Si Wendy no lo dice, yo no lo voy a decir, pero ¿por qué exactamente entró a la habitación de Wendy?”.

Evelyn aprovechó el live para asegurar que Wendy Guevara no ha perdido el piso a pesar de tener ahora mucha más fama y varios proyectos en puerta en Televisa.

“Mucha gente dice: ‘Wendy ya no es humilde’, pero, hermanas, vean lo que acaba de pasar. Este hotel es barato y Wendy para estar con nosotras dijo: ‘Yo me quedó ahí con ustedes en el cuarto’, y rentó la habitación aquí y como estaba registrada sola, se le hizo fácil a este tipo meterse al cuarto, pero no contaba con que me había quedado aquí. Creo que están violando una regla de entrar sin el consentimiento de la persona que rentó, o que entrara a poner una cámara o micrófono, yo qué sé. La gente está buscando cualquier manera para ch1ng4r a Wendy ya no está para estos lugares, pero para que vean cómo es, prefirió quedarse”, mencionó.