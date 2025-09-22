‘El Guana’, tras salir de ‘La casa de los famosos México 2025’, explica su ‘traición’ al ‘team Noche’

José Luis Rodríguez, ‘el Guana’, se convirtió en el octavio eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’. Para muchos, su expulsión estuvo influida por las aparentes “traciones” que cometió dentro del show; primero al ‘cuarto Noche’ y después a ‘Día’. Tras salir del show, el cómico reaccionó ante estos señalamientos, ¿qué dijo?

Salida de El Guana / Redes sociales

¿Cómo fueron las “traiciones” de ‘Guana’ en ‘La casa de los famosos México 2025’?

‘El Guana’ comenzó ‘La casa’ jugando con el ‘team Noche’. No obstante, en su momento, Elaine Haro, tras ganar la moneda del destino, lo cambió al cuarto ‘Día’, mientras ella se iba a ‘Noche’, lo que provocó mucha controversia.

Tras cambiar de cuarto, ‘el Guana’ comenzó a aliarse con ‘Día’ y dejó de lado a ‘Noche’, por lo que muchos internautas lo tacharon de ser un “traicionero”.

Aunque después los cuartos se unificaron en ‘Eclipse’, los habitantes mantuvieron sus alianzas. En las últimas nominaciones, el cómico subió a Dalilah y Shiky a la placa, lo que también fue visto como una deslealtad a su equipo.

“Yo tenía cuatro nominaciones, quise hacer un empate a cero allá. Di dos Aldo, dos Mar, dos a ti (Dalílah) y dos a ti (Shiky)... Lo hice muy mal. Tenía cuatro de dos. Yo no podía nominar a la misma persona, yo pensando que ellos no iban a nominarse entre ellos, vamos a subir a Aldo, a Mar y no se van a tirar entre ellos”, indicó.

Si bien Rodríguez se justificó diciendo que todo había sido por un “error” de cálculo, las críticas en redes sociales no han cesado, por lo que, al salir, fue cuestionado sobre sus aparentes traiciones.

El Guana / Redes sociales

¿Qué dijo ‘el Guana’ tras su salida de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Tras salir de ‘La casa’, ‘El Guana’ asistió a la postgala y habló, entre otras cosas, sobre la supuesta traición hacia ‘cuarto Noche’. El cómico comenzó diciendo que pertenece a la “manada original” del cuarto ‘Noche’, pero que, al ser alguien que “respeta las reglas”, decidió apoyar a ‘Día’, ya que estaba con ellos.

“Respeto mucho la lealtad que se tienen entre ellos como manada original, la manada original como mencionó Alexis, entonces ahí entro yo también porque ahí yo era de la manada original también, pero yo respeto las reglas del juego”, expresó.

Pese a todo, el conductor aseguró entender que los de ‘Noche’ lo vean como “el traidor”, por cómo se desarrolló todo después de que se cambiara de habitación.

“Es muy respetable. De este lado, de los tres que estábamos aquí, yo no lo vi como una deslealtad hacia nadie, yo lo vi como una realidad. En la votación que yo hice la hice en el momento y cambiando una estrategia porque a la octava semana ya no puedes planear una estrategia” El Guana

Si bien Wendy Guevara intentó decirle que estar en una habitación no define nada, ‘el Guana’ insistió en que, cuando se está “dentro de ‘La casa’”, las cosas se pueden percibir de forma diferente. Este comentario fue sumamente criticado, ya que Wendy estuvo en el reality y ganó la primera temporada, muchos dijeron que ella sabía de qué hablaba por su experiencia.

¿Qué habitantes quedan en ‘La casa de los famosos México 2025’ hoy 22 de septiembre de 2025?

Tras la eliminación de ‘Guana’, ya solo quedan estos 7 habitantes en búsqueda de ganar los ansiados 4 millones de pesos del primer lugar:

Abelito

Aldo de Nigris

Aarón Mercury

Alexis Ayala

Mar Contreras

Shiky

Dalilah Polanco

Cabe destacar que, a partir de este punto, ya no habrá líder de la semana ni prueba de salvación, pues ya se está a dos semanas de que se conozca quién resulta el ganador de la tercera temporada de ‘La casa’.

