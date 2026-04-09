¿Conductor fue despedido de Venga la alegría? Revela las verdaderas razones de su salida del matutino

La salida de un conductor de Venga la alegría sorprendió a los televidentes por lo repentino que fue. Ante la incertidumbre, el propio presentador decidió hablar y revelar las razones detrás de su partida del matutino, ¿renunció o lo corrieron? Te contamos todos los detalles.

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¿Qué conductor salió de Venga la alegría?

Se trata de Mich Rubalcava, quien dejó el programa Venga la alegría en octubre de 2023, apenas ocho semanas después de haberse integrado al matutino. Su salida generó diversas reacciones entre la audiencia, ya que ocurrió poco tiempo después de su llegada al equipo.

Luego que dejó de aparecer en la pantalla, comenzaron a circular distintas versiones sobre lo ocurrido. Entre ellas, surgió la especulación de que el también conductor habría sido despedido del programa, e incluso se mencionó que su salida podría estar relacionada con supuestos conflictos, lo que alimentó la conversación en torno a su paso por la emisión.

Con el paso del tiempo, el tema volvió a la polémica, especialmente luego de que el propio Mich Rubalcava hablara sobre las razones, buscando aclarar lo sucedido y responder a los comentarios que surgieron tras su breve participación en el programa.

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Salida de Mich Rubalcava de Venga la alegría: estas fueron las razones reales. / Redes sociales

¿Qué dijo Mich Rubalcava de su salida de Venga la alegría?

Mich Rubalcava dio a conocer que en su último día en Venga la alegría llegó al foro en pants y chanclas porque ahí lo ayudaban a cambiarse y demás. Sin embargo, cuando entró le llamaron para darle un importante anuncio, donde le dijeron que tocó temas sensibles.

“No puedes entrar al foro, te hablan allá de la oficina de Ana Vega, dije ‘Ah, ya’, mi productora no sabía lo que estaba pasando’, lo que puede pasar es que me corran, pero yo tengo lo mío, no pasa nada. Ana Vega me dice ‘Lo que pasó es que desgraciadamente ayer tocaste este tema en YouTube, dos temas que no se pueden mezclar'", reiteró el conductor durante una entrevista en un pódcast.

Pese a que no sabe quién fue el responsable de su despido, algunos nombres comenzaron a salir a la luz. Además, detalló que tras esta situación, le pidieron revisar la escaleta de contenido de su programa en YouTube, El Mich TV, a lo que se negó y les dijo que lo que ganaba en Venga la alegría era un ingreso extra menor al que generaba con su canal.

“No sé quién fue, dicen que fue Pati, quién haya sido, está bien, no pasa nada. Y (me dijo) es que ‘A partir de ahorita Mich te vamos a estar revisando tu pauta de YouTube, tu escaleta nos la tienes que mandar’ y dije ‘Están bien equivocados, mi proyecto nadie lo toca más que no. Me voy, muchas gracias por el tiempo que estuve aquí'", comentó Mich Rubalcava.

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Mich Rubalcava rompe el silencio sobre su salida de Venga la alegría y responde a rumores. / Redes sociales

¿Quién es Mich Rubalcava?

Mich Rubalcava es un comunicador de espectáculos y creador del canal de YouTube El Mich TV, que ha desarrollado su carrera tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales. Con presencia en televisión y en internet, ha construido una audiencia a través de su canal de YouTube, donde suma más de 188 mil suscriptores y comparte contenido relacionado con espectáculos y actualidad.

En entrevista con Telemundo, ha señalado que su interés por los medios surgió desde temprana edad, cuando buscaba abrirse camino en la industria del entretenimiento.

“Desde chiquito traía la cosquilla de salir en la televisión, salir en los medios, quería ser actor y cantante, la vida me orilló a ser conductor, ha sido un camino difícil, castings, picar piedra y pedir oportunidades, pero gracias a Dios las recompensas que se dan”, comentó el conductor sobre su trayectoria y los procesos que ha enfrentado para consolidarse en el medio.

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