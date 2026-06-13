¿Se casa Danna con Alex Hoyer? La misteriosa fotografía que alimentó las especulaciones

Danna la cantante mexicana que recibió críticas por usar la Virgen de Guadalupe en su ropa interior, encendió las redes con una imagen misteriosa y un enigmático “Sí…”. Fans ya hablan de compromiso con Alex Hoyer, pero ellos no confirman nada. ¿Qué está pasando?

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Danna y Alex Hoyer / Instagram: @danna

¿De dónde surgieron los rumores de compromiso de Danna con Alex Hoyer?

Danna, cantante mexicana, actriz e ícono del pop latino, volvió a colocarse en tendencia luego de compartir una fotografía desde Italia que rápidamente desató rumores de compromiso con Alex Hoyer. La imagen, publicada en sus historias de Instagram, mostraba el exclusivo Lago di Como, uno de los destinos más románticos del mundo, acompañado únicamente de la palabra: “Sí…”.

Este breve mensaje bastó para que los seguidores comenzaran a especular sobre una supuesta pedida de matrimonio.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que respalde esa teoría. Ni Danna ni Alex Hoyer han emitido declaraciones sobre un posible compromiso.

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¿Qué ha dicho Danna sobre casarse con Alex Hoyer?

Aunque actualmente los rumores están más fuertes que nunca, la realidad es que Danna ya había hablado anteriormente sobre la posibilidad de llegar al altar.

Durante distintas entrevistas realizadas en 2025, la cantante fue cuestionada sobre una eventual boda con Alex Hoyer. En aquel momento dejó claro que no existía ningún compromiso formal ni planes inmediatos para casarse.

Por su parte, Alex Hoyer también ha comentado en diversas ocasiones que le gustaría que ese momento ocurriera de una manera muy especial y romántica, aunque sin revelar si ya tiene algún plan concreto para hacerlo.

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Danna y Alex Hoyer / Instagram: @danna

¿Cómo comenzó la historia de amor entre Danna y Alex Hoyer?

La relación entre Danna y Alex Hoyer empezó a llamar la atención desde finales de 2020. En aquel entonces, algunos usuarios detectaron coincidencias en fotografías, viajes y publicaciones que sugerían que ambos compartían mucho más que una amistad.

Sin embargo, la pareja decidió mantener la discreción durante varios meses y fue hasta abril de 2022 cuando confirmó oficialmente su romance.

Además del vínculo sentimental, también han trabajado juntos en distintos proyectos musicales. Alex ha participado en producciones relacionadas con la carrera de la cantante y ambos han fortalecido su relación profesional con iniciativas dentro de la industria musical.