Ex de Belinda revela su romance secreto y prepara película que incluye su historia de amor

El nombre de Belinda vuelve a colocarse en el centro de la conversación, pero esta vez no por su música ni por sus romances más recientes, sino por un episodio casi olvidado de su vida sentimental.

Ricardo Martínez, quien fuera su bailarín durante la gira “Fiesta en la azotea” en 2004, anunció la producción de una película autobiográfica en la que abordará, entre otros pasajes, el noviazgo que sostuvo con la cantante cuando ambos eran adolescentes.

A dos décadas de distancia, Martínez decidió abrir la puerta a una historia que hasta ahora había permanecido en la sombra. Según versiones de seguidores y algunos periodistas, este primer amor habría marcado profundamente a Belinda e incluso estaría ligado a la inspiración de algunas de sus canciones más emblemáticas, como “Luz sin gravedad”.

Belinda / Redes sociales

¿De qué trata la película que prepara Ricardo Martínez sobre él y Belinda?

La cinta, con título tentativo “Ricardo”, explora la vida de Martínez desde su infancia en un barrio de la Ciudad de México hasta su trayectoria como bailarín internacional en Canadá. Sin embargo, uno de los puntos centrales será su relación con Belinda. De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, ambos vivieron un romance juvenil intenso, pero enfrentaron la oposición del padre de la cantante, Nacho Peregrín, quien habría decidido poner fin al vínculo pese a que la madre de Belinda aprobaba la relación.

En redes sociales, Martínez compartió avances del rodaje, donde aparece una actriz interpretando a una joven “Linda”, personaje inspirado en la intérprete de “Lo siento”. El vestuario, el estilo y hasta los escenarios evocan los años 2000, época en la que Belinda daba sus primeros pasos como solista con temas como “Ángel” y “Vivir”.

La cinta tratará sobre la relación entre Ricardo y Belinda / Captura de pantalla

¿Quién interpreta a Belinda en la película de Ricardo Martínez?

En los materiales publicados por el propio Martínez se observa a una actriz caracterizada como Belinda en su adolescencia. Aunque aún no se ha revelado su nombre, luce el look característico de la cantante en la época de la gira “Fiesta en la Azotea”, con atuendos coloridos y un estilo juvenil que marcó a toda una generación.

Los videos muestran escenas en las que la actriz recrea momentos íntimos y artísticos junto a Martínez, reforzando la narrativa de que se trató de un romance “secreto y prohibido”. De hecho, páginas de fans han retomado los clips y aseguran que este vínculo fue conocido solo por los seguidores más cercanos de Belinda, quienes identificaban al bailarín en sus videoclips y presentaciones.

Actriz que interpreta a Belinda / Captura de pantalla

¿Quién es Ricardo Martínez?

Ricardo Martínez es un bailarín y empresario mexicano que ganó notoriedad por su relación adolescente con Belinda durante la gira Fiesta en la azotea en 2004. Aunque su historia de amor permaneció en gran medida fuera del escrutinio público, Martínez ha decidido compartir su versión a través de una película autobiográfica titulada tentativamente Ricardito. En este proyecto, aborda su vida desde su infancia en un barrio de la Ciudad de México hasta su carrera como bailarín en Canadá, incluyendo su relación con Belinda.

Según versiones difundidas por fanáticos, tras la separación de Martínez, Belinda atravesó un período de tristeza que coincidió con el retraso en la salida de su segundo disco. La canción “Luz sin gravedad”, incluida en su álbum Utopía, estaría inspirada en esta relación juvenil.

El propio Martínez ha descrito en redes sociales que este capítulo fue crucial en su vida. En la película, además de su historia con Belinda, narra cómo desde niño enfrentó situaciones adversas en la Ciudad de México hasta construir una carrera sólida como bailarín y empresario en Canadá.

