Alessandra y Eugenio Derbez lanzan dardo tras fotos de infidelidad a Dalilah Polanco: “Soy la señora Derbez”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo están en el ojo del huracán tras las declaraciones de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’. La actriz y ahora finalista del reality reveló que uno de sus ex le rompió el corazón luego de que le fue infiel. ¡Se trataba del comediante!

Las declaraciones de Dalilah Polanco en ‘La casa de los famosos México’ no pasaron desapercibidas por nadie. Por esta razón, causó revuelo el nuevo mensaje que lanzaron Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez en sus redes sociales. ¿Qué dijeron?

Alessandra Rosaldo reaparece tras escándalo de Eugenio Derbez y Dalilah Polanco / Redes sociales

¿Eugenio Derbez le fue infiel a Dalilah Polanco con Alessandra Rosaldo?

El matrimonio de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, de nuevo, está envuelto en la controversia. Tiempo atrás, la vocalista de ’Sentidos opuestos’ fue señalada como “la tercera en discordia” en la relación que el comediante mantenía con Dalilah Polanco. Sin embargo, la actriz no habría dado más detalles sobre su polémica ruptura con el famoso.

Con el paso del tiempo, estas especulaciones quedaron en el olvido, pero resurgieron cuando la propia Polanco habló en ‘La casa de los famosos México’ sobre la traición de un exnovio. Aunque no mencionó nombres, aseguró haber visto fotografías en una revista “de los martes” que confirmaron sus sospechas.

Dicha publicación fue exclusiva de TVNotas en 2006, en la edición 520 se difundieron imágenes de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en pleno paseo juntos en un centro comercial, al mismo tiempo que se ponía en duda la continuidad del noviazgo de cuatro años entre el actor y Polanco.

Foto de la que habló Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, así descubrió que Eugenio Derbez le era infiel con Alessandra Rosaldo. / Archivo TVNotas

A esto se suma que, meses atrás, la propia Rosaldo confesó en entrevista con Yordi que, cuando conoció a Eugenio, ambos tenían pareja. Explicó que ella decidió terminar su relación y que, aunque trató de alejarse del comediante porque supuestamente seguía comprometido, la “química” entre ellos fue más fuerte.

“Ninguno de los dos lo buscamos... ninguno de los dos quisimos lastimar a nadie, ni mucho menos... Hicimos todo lo posible por separarnos. Yo terminé la relación que yo tenía, para mí fue muy claro, si en esos tres días sentí todo lo que sentí, dije: ‘No tengo nada que estar haciendo acá’. Estábamos enamorados, pero separados, pero queriendo vernos, sin poder vernos, pero al mismo tiempo estaba loca de amor por él”. Alessandra Rosaldo

Si bien ninguno de los tres ha confirmado directamente que existiera una infidelidad, los rumores persisten y muchos usuarios en redes sociales aún señalan a Rosaldo como “la amante” de Eugenio Derbez en aquel entonces.

¿Alessandra Rosaldo fue la tercera en discordia entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez? / IG: @alexrosaldo

¿Qué dijeron Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez de las fotos sobre su infidelidad a Dalilah Polanco?

Ahora surgieron especulaciones sobre si Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez, su esposo, le contestaron a Dalilah Polanco, ya que con sus recientes declaraciones a la prensa, así como sus publicaciones en redes sociales causaron total revuelo. ¿Qué dijeron?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alessandra Rosaldo compartió algunos fragmentos de la plática que tuvieron con ‘Iberseries y platino industria’ en Madrid sobre la reciente temporada de ‘De viaje con los Derbez’.

Alessandra reposteó en sus historias una imagen en la que aparece agarrada de la mano a Eugenio Derbez. En esta, el mensaje de la persona que lo publicó dice: “El resumen del conversatorio con la familia Derbez”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez reaparecen tras fuertes declaraciones de Dalilah Polanco. / IG: @polancodalilah / @alexrosaldo

Eso no es todo, Eugenio Derbez también utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos momentos de esta charla. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue en la que Alessandra, su esposa, da un breve discurso sobre lo que significa para ella el apellido del padre de su hija juntos.

“Yo amo el apellido Derbez, no lo llevo yo, no soy conocida con el apellido, pero yo soy la señora Derbez, eso me emociona muchísimo, me llena de orgullo… Me llena de orgullo ser la esposa de Eugenio Derbez, me toca la palabra madrastra, pero, pues, soy madrastra de los tres grandes”. Alessandra Rosaldo

Aunque ninguno de los dos mencionó nada acerca de las fuertes declaraciones de Dalilah Polanco sobre su traición en ‘La casa de los famosos México’, usuarios señalaron que el discurso de Alessandra Rosaldo habría sido un dardo a Polanco sobre que ella supuestamente se quedó con el “lugar de la esposa”. Sin embargo, se trata de puras interpretaciones en redes.

Al momento, Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez no han respondido directamente a las revelaciones de Dalilah Polanco sobre su infidelidad. Sin embargo, sus seguidores esperan que muy pronto rompan el silencio sobre este escándalo.