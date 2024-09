¿Victoria Ruffo ya no séra parte de ‘De viaje con los Derbez’? “Hay niveles”

Mucho se ha especulado sobre la participación de Victoria Ruffo en el famoso reality ‘De viaje con los Derbez. Se dice que, tras el reencuentro ameno del nacimiento de su nieta, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, Eugenio invitó a su ex a ser parte de este exitoso programa.

Incluso, en TVNotas te contamos que una amiga cercana a la actriz nos mencionó la sorpresa que fue para Ruffo esta invitación. Sin embargo, Victoria pondría costosas condiciones para que exista la posibilidad de que participe en este reality familiar.

“Consciente de la euforia que despertaría su presencia, Victoria le dijo a Eugenio que sí aceptaría, pero quiere una cantidad muy alta de dinero. Desea ser la mejor pagada de todos. ¡Incluso que él!”. Fuente TVNotas

Agregó: “Por si esto fuera poco, quiere participar en el proceso de edición. Esto es, revisar la serie antes de que salga para sentirse cómoda con lo que se va a transmitir. Desea tener control. Es entendible. Ella debe cuidar su imagen”.



¿Victoria Ruffo no será parte de ‘De viaje con los Derbez’?

La participación de la gran actriz en el programa de su ex, Eugenio Derbez, todavía no es un hecho. Sin embargo, sus más recientes declaraciones habrían destapado que esta no sería una posibilidad en su carrera.

Aunque Alessandra Rosaldo manifestó que sería una gran idea invitar a Ruffo a las vacaciones. La protagonista de ‘Corona de lágrimas’ no estaría tan segura de que esto sea una buena opción. ¡Dice que no la aguantarían!



A través de una entrevista para ‘Despierta América, la histrionisa fue cuestionada sobre la convivencia con Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, su actual esposa, después del encuentro que tuvieron por el nacimiento de su nieta, así como su posible participación en el reality antes mencionado.

Victoria se sinceró y dejó claro que todo es muy cordial. No obstante, señaló con respecto a su presencia en las vacaciones con los Derbez no podría concretarse, ya que su forma de ser es muy distinta a la de ellos.

“Yo sí, yo sí me iría, pero creo que ellos no me aguantarían, porque mi forma de ser no va con la de ellos”. Victoria Ruffo



Victoria confirma que ha hablado con Eugenio de su supuesto pago por ser parte de ‘De viaje con los Derbez’

Por otro lado, Vicky comentó que solo podría estar bien junto a su primogénito en este programa. Aunque confirmó que sí ha “cotorreado” con Eugenio sobre el tema de lo que sería su pago.

“No, la verdad cotorreamos mucho con eso (del pago), pero es imposible. Digo, es ‘De viaje con los Derbez’”, dijo.

Agregó: “Si yo fuera, sería ‘Un viaje con la Ruffo’ y, entonces, si quieren venir, con mucho gusto. Yo los invito, porque hay niveles en esta vida, eh… ¡Hay niveles!”.



Ruffo, con humor, manifestó que ella sí los invitaría a que la acompañen a un viaje. Sin embargo, ellos tendrían que pagar sus gastos. “Yo sí los invito con mucho gusto, pero no de ‘a grapa’. Yo sí no pago nada”.

Al momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado respecto a estas declaraciones.



Así lo dijo Victoria Ruffo: