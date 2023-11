¿Verónica Castro regresará a las telenovelas? Su hermano José Alberto Castro lo explica

Verónica Castro es una de las actrices más emblemáticas de la televisión mexicana. Su carrera se ha extendido por más de cinco décadas, durante las cuales ha protagonizado algunas de las telenovelas más exitosas de la historia, como Los ricos también lloran, Rosa Salvaje y El derecho de nacer.

Desde hace varios años, sus fans esperan con ansias su regreso a las telenovelas, pese a que la actriz regresó a la actuación en la serie La casa de las flores en Netflix en 2018. Sin embargo, Castro ha rechazado todas las ofertas que ha recibido para los melodramas, lo que ha generado mucha incertidumbre sobre su futuro en el género.

En una reciente entrevista, José Alberto Castro, hermano de Verónica y productor de la nueva versión de El maleficio, habló sobre la posibilidad de que la actriz regrese a las telenovelas.

Verónica Castro ha protagonizado grandes telenovelas / Twitter

Castro aseguró que no hay ningún proyecto en desarrollo en el que su hermana pueda participar, pese a que él mismo le ha ofrecido importantes papeles en sus proyectos, pero siempre la respuesta ha sido la misma, un ‘no’.

“Sí hay cosas que le hemos presentado que no han sido del agrado de ella. Me imagino que las otras historias que le han presentado no la provocan. La decisión de que Verónica trabaje es de ella. Si quiere hacer un proyecto, va a hacer el proyecto que ella quiera hacer”, explicó.

El hermano de Verónica dijo por qué su hermana no regresa a la actuación / Instagram: @vrocastrooficial / Twitter: @elgueromex

Para el productor el renombre que tiene su hermana en las telenovelas es un argumento suficiente para que ella escoja el proyecto en el que realmente quiera estar, siendo exigente en esa elección: “Siempre ha estado con que ‘Quiero hacer un proyecto donde me sienta a gusto, que me guste, que me sienta contenta’. Verónica va a trabajar cuando le guste el proyecto que se le ponga en las manos, no va a trabajar porque le diga uno ‘vente a trabajar’. ¡Es Verónica Castro!”, dijo.

Por el momento, no hay indicios de que Verónica Castro vaya a regresar a las telenovelas. Sin embargo, sus fans siguen esperanzados de que la actriz reconsidere su decisión y regrese a la pantalla chica.