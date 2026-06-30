¡Primo de Verástegui a la cárcel! Javier Ceriani destapa orden de aprehensión en su contra por fraude: VIDEO

En su momento, Eduardo Verástegui fue uno de los actores más queridos de la televisión mexicana. No obstante, en los últimos años ha hecho declaraciones polémicas, principalmente en contra de la comunidad LGBT+. Ahora se encuentra en una controversia aún más grande.

A través de su canal de YouTube, el periodista Javier Ceriani informó que un familiar del actor estaría en medio de un escándalo que involucra la cárcel. Te contamos todos los detalles.

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Primo de Eduardo Verástegui detenido por presunto fraude / Mezcalent

¿El primo de Eduardo Verástegui va a la cárcel por el delito de fraude?

De acuerdo con el “Aguila”, el primo de Eduardo Verástegui, José Manuel ‘N’, tiene una orden de aprehensión en su contra por un presunto fraude inmobiliario estimado en 57 millones de pesos relacionado con un proyecto turístico en Quintana Roo.

Según informó, el también socio del actor y otras dos personas prometieron entregar un complejo de departamentos en una zona del estado, pero al final no lo hicieron.

“La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ejecutó una orden de aprehensión contra el desarrollador inmobiliario José Manuel Mireles Verástegui…De acuerdo con la investigación, el empresario Pedro Miguel Villarreal y Carlos Eduardo González Hernández también estuvieron involucrados. Por presuntamente incumplir la entrega de departamentos ofrecidos como parte de un esquema de investigación ligado a un desarrollo”. Javier Ceriani

Se informó que “la afectada fue invitada inicialmente a participar en un proyecto inmobiliario en Tulum. Posteriormente, al existir un adeudo entre los involucrados, se le ofreció cumplir esa obligación mediante la entrega de ocho departamentos dentro del desarrollo turístico que se estaba haciendo en Playa del Carmen”.

La presunta víctima había firmado varios contratos de compraventa con la promesa de que recibiría los inmuebles. Al ver que la construcción no se había concretado en cinco años, decidió iniciar un proceso legal.

Ceriani indicó que las autoridades detuvieron a José Manuel y actualmente se encontraría en el penal de Apodaca, en Nuevo León, donde estará encerrado mientras se hacen las investigaciones pertinentes.

La reacción de Eduardo Verástegui ante la detención de su primo

Hasta el momento, Eduardo Verástegui no ha dicho nada sobre la detención de su primo. Tan solo se ha limitado a usar sus redes sociales para expresar su apoyo a México en el Mundial 2026.

De hecho, su post más reciente fue acerca del partido México vs. Ecuador, el cual se llevará a cabo dentro de unas horas en el Estadio Azteca. El actor dijo tener esperanzas en que la selección tricolor lograra el triunfo.

Según se reporta, Eduardo y José Manuel trabajaron juntos en varios proyectos hasta ahora desconocidos. Probablemente, relacionados con el sector inmobiliario.

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Eduardo Verástegui no se ha pronunciado a la detención de su primo / Mezcalent

¿Quién es José Manuel ‘N’, primo de Eduardo Verástegui?

A diferencia de Eduardo Verástegui, quien ha sido muy polémico por sus comentarios contra el feminismo y la comunidad LGBT+, José Manuel ha sido más discreto y, hasta ahora, su nombre no había sido motivo de controversia.

Solo se sabe que trabajaba como desarrollador inmobiliario y se dedicaba a la compra-venta de inmuebles. De los tres involucrados en la denuncia por presunto fraude, solo se le otorgó libertad provisional a uno de ellos.

No obstante, se informó que las autoridades continúan con el proceso de investigación en contra de los tres. Y es que el abogado de la víctima alega que su relación con los imputados comenzó hace aproximadamente una década, pero que estos rompieron su confianza y por ello decidió denunciar.

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