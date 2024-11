Mario Bezares se negó a dar shows y dejó plantadas a Briggitte Bozzo y Gala Montes

Este fin de semana se realizó el ‘Scream fest’, un evento en el que estaba anunciado Mario Bezares en Guadalajara y Monterrey junto a sus excompañeras del team mar de ‘La casa de los famosos México’, Gala Montes y Briggitte Bozzo, además de las influencers Paola Suárez y Vanessa Labios 4K.

Precisamente fue esta última quien exhibió que Mayito no había querido salir a dar los shows pese a que ya estaba en el hotel, en la primera fecha de Guadalajara que se realizó el jueves 31 de octubre, lo que se repitió el sábado 2 de noviembre en Monterrey.

“Pasaron muchas cosas en el evento, a la mera hora no salió Mario Bezares. No quiso salir, los motivos no lo sé. Pasaron muchas cosas, entre ellas ayer Mario no quiso salir”, dijo Vanessa en un video.

Y añadió: “Ya se canceló lo de Monterrey. Dijo ‘no salgo y no salgo’. estábamos todos bien estresados. Yo tenía el estrés. Cuando dicen que Mario no va a ir... tuvimos que cubrir todo el espacio de él”.

El viernes Mario Bezares (@mario_bezares) canceló su show en Guadalajara a pesar de ya estaba en el hotel.@vanessalabios4k tuvo que salir al quite 💋 pic.twitter.com/qqHSqZdKPW — Cultura Pop (@RCulturaPop) November 3, 2024

¿Por qué Mario Bezares no cumplió con los shows?

La ausencia de Mario se pudo haber relacionado con la falta de seguridad en el lugar. De hecho, Paola Suárez recriminó a Gala Montes de no aguantar la presión de los fans que querían una foto e irse para resguardarse.

Quienes sí se quedaron a atender a los fans fueron Paola Suárez y Briggitte, por lo que la influencer acusó a Gala de falta de profesionalismo: “Comadres, estamos tratando de tranquilizar a la gente aquí con las fotos, solamente nos quedamos Briggitte y mi comadre la Diabla, se acaba de ir Gala, porque Gala no aguantó el estrés... llevamos cuatro fotos y no aguantó el estrés, entonces ¿Qué pasó ahí?”

Mario Bezares no salió a dar show y dejó plantadas a sus compañeras / Facebook

Finalmente Paola y Briggitte se fueron por el mismo motivo, ya que no era seguro para nadie quedarse a dar fotos y convivir con la gente debido a que era un evento masivo y tanto los asistentes como ellas corrían peligro: “Nos vamos, comadres, una disculpa para la gente de aquí de Monterrey, pero no quieren entender, no quieren hacer una fila”, indicó.

Hasta el momento Mario Bezares no ha mencionado por qué no se presentó a los shows y solo se refirió a un evento que sí cumplió en Tuxtla, Gutiérrez.

