Paola Suárez arremete contra Gala Montes, la actriz la dejó botada en un evento con Briggitte Bozzo, VIDEO

La influencer Paola Suárez, conocida por su amistad con Wendy Guevara y su participación en el popular grupo “las Perdidas”, ha generado una nueva controversia en redes sociales tras arremeter contra la actriz Gala Montes.

El conflicto surgió durante un evento celebrado en un antro de Monterrey, en el que ambas personalidades, junto con Briggitte Bozzo, estaban participando en una fiesta de Halloween con fanáticos.

En el evento, que pretendía ser una oportunidad para que los seguidores pudieran conocer a las exintegrantes de “La casa de los famosos México”, se organizó un meet & greet. Sin embargo, la dinámica se salió de control debido a la falta de organización, lo que causó que las medidas de seguridad y las indicaciones de formar una sola fila fueran ignoradas.

Ve: Gala Montes ¿revela enemistad con Briggitte? “Veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo”

Paola Suárez se realizó una operación Tijuana / Instagram

El caos y la retirada de Gala Montes

En medio de la situación, la tensión aumentó a tal punto que los organizadores decidieron suspender temporalmente el meet & greet para intentar calmar al público y restaurar el orden. No obstante, este intento de retomar la calma no fue suficiente para todos. Según explicó Paola Suárez en un video que compartió en sus redes sociales, Gala Montes decidió abandonar el evento, dejando a sus compañeras lidiando solas con la situación.

Suárez, visiblemente molesta, expresó su descontento en un video que rápidamente se hizo viral en redes:

“Comadres, estamos tratando de tranquilizar a la gente aquí con las fotos, solamente nos quedamos Briggitte y mi comadre la Diabla, se acaba de ir Gala, porque Gala no aguantó el estrés... llevamos cuatro fotos y no aguantó el estrés, entonces ¿Qué pasó ahí?” comentó Suárez.

Lee: Gala Montes explota contra las críticas por su forma de cantar: “¡¿Hasta cuándo va a pasar?!”

La influencer no dudó en criticar duramente la decisión de Montes, señalando que el evento requería más resistencia ante la presión del público y la situación caótica que se vivía:

“Les voy a decir una cosa, si no saben aguantar y no saben venir a un antro con la gente borracha y estresada, mejor ni vengan, no vengan ni a cantar,” sentenció Suárez, refiriéndose directamente a la falta de manejo de la situación por parte de la actriz.

Y tanto que le dijeron hoy, desde que, "siempre me di cuenta que era así” “Que bueno que le digan su verdad” “ Ella nunca miente”. El karma no tardó mucho y le llegó a Gala, quiero ver que juzgen de la misma manera porque Paola habló con pruebas. pic.twitter.com/RPRHTLfjeE — Sandra (@Sandraa_ort) November 3, 2024

Te puede interesar: Arath de la Torre sí se molestó con Gala y Karime; tomó drástica decisión tras conflictos con el team ‘Mar’

Paola Suárez vs. Gala Montes: reacciones divididas en redes sociales

Las declaraciones de Paola Suárez generaron una ola de comentarios en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes apoyaron su postura y quienes defendieron a Gala Montes.

Algunos usuarios señalaron que la salida de Montes fue justificada debido a la falta de seguridad en el evento: “No culpes a Gala por cuidar su integridad, culpa a los organizadores que no hicieron bien la chamba y tuvieron que cancelar”, escribió un usuario en los comentarios del video de Suárez.

Otros internautas cuestionaron la cercanía de Suárez con Briggitte Bozzo, insinuando que este tipo de relaciones podrían afectar la imagen de la influencer: “Que seas amiga de Briggitte a estas alturas no habla bien de ti”, se lee en otra publicación, haciendo referencia a la polémica que envuelve a Bozzo en redes.

Por otro lado, también hubo quienes apoyaron la decisión de Gala Montes, argumentando que su retirada fue necesaria por razones de seguridad:

“Gala sabe que cuando no hay buena seguridad no hay manera de quedarse”, afirmó otro usuario, criticando a los organizadores del evento por no garantizar un entorno adecuado para las participantes.

Hasta el momento, Gala Montes no ha emitido ninguna declaración pública sobre el incidente ni ha respondido a las críticas de Paola Suárez. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en redes. Miles de internautas continúan discutiendo sobre lo ocurrido y la forma en que cada participante manejó la situación.