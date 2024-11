Gala Montes ¿revela enemistad con Briggitte? “Veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo”

La amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo se remonta a varios años atrás, marcada por altibajos que las llevaron a distanciarse en algún momento. Sin embargo, su reencuentro en ‘La casa de los famosos México’ revitalizó su vínculo, forjando una conexión que parecía inquebrantable esto se marcó más cuando Gala defendió a Briggitte del cuarto Tierra, dentro del reality, en especial de Adrián Marcelo y Mariana Echeverría quienes le hacían burla junto a sus demás compañeros.

No obstante, con el paso del tiempo y fuera de los reflectores del reality, las diferencias entre ambas han resurgido, poniendo a prueba la solidez de su amistad.

Gala Montes llama incongruente a Briggitte Bozzo ¿hay fractura en la relación?

En una entrevista con el reportero Gabriel Roa, Gala Montes participó en una dinámica que puso a prueba sus lealtades. Se le presentó un escenario hipotético: estar en alta mar con los exconcursantes de ‘La casa de los famosos México’ y tener que decidir a quiénes rescataría.

De inmediato dijo que Karime Pindter con quien mantiene un shippeo por sus fans llamado ‘Garime’.

“A Karime, porque confío mucho en ella, la quiero mucho y luego me llevo sorpresas, no lo digo por Karime porque es diferente, pero siempre en una terna donde hay un hombre y una mujer voy a elegir a la mujer, siempre le voy a dar el beneficio de la duda a ella. Gala Montes

Posteriormente, se le preguntó a Gala a quiénes dejaría a la deriva en alta mar, y su respuesta sorprendió a todos. Sin dudarlo, mencionó a “todos los de Tierra” por considerarlos “malas personas”. Pero eso no fue todo, ya que también incluyó a una de sus excompañeras de cuarto, Briggitte, y procedió a explicar los motivos detrás de su decisión.

“A Briggitte también porque es muy incongruente, entonces no sé. Ahora que salí de la casa veo las cosas diferentes y ya no es lo mismo, ¿sabes? Entonces digo, no sería una persona... porque yo no puedo convivir con alguien así de ‘se está cayendo el barco’ y no puedo estar con una persona que me dice blanco y luego dice negro, ¿no?, y miente y ataca”, dijo.

Gala Montes vs Briggitte: Redes sociales reaccionan a las palabras de la cantante

Como era de esperarse, las declaraciones de Gala Montes han generado un intenso debate en redes sociales. Mientras muchos usuarios concuerdan con su punto de vista, respaldando sus afirmaciones con ejemplos de las actitudes de Briggitte fuera del reality, otros han expresado su desaprobación hacia Gala, argumentando que no es justo juzgar así a una amiga.

“Adrián siempre lo dijo, esa mujer no era amiga de ella y tarde o temprano esto iba a pasar”.



“@gala montes tu verdadera personalidad”.



“Y todavía la muy cínica dice que siempre le va a dar la razón a una mujer, y procede a irse en contra de Brigitte”.



“Ya eso se veía venir, esa tipa es de lo peor, cuánta razón tenía el patrón.”



“Es verdad, Brigitte no fue buena amiga cuando ella se peleó con Adrián, no la defendió y la callaba y luego le dijo a Karime que porque ponían la producción esas imágenes de Adrián como defendiéndolo”.



“Briggi empezó a hablar mal de gala en ‘La casa’ y al salir también defendió a Laura y le dijo malagradecida a Gala. Gala nunca ha dicho algo malo de Briggi, ella solo responde a los ataques de Briggi”.

Hasta ahora, la actriz venezolana no se ha pronunciado al respecto. ¿Se acabó la amistad entre Gala Montes y Briggitte Bozzo?