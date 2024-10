¿Indirecta para Briggitte Bozzo? Gala Montes “se queja” de haber defendido gente que no la respalda

Si bien Briggitte Bozzo y Gala Montes mostraron una gran unión durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, su amistad ha sido puesta en duda a raíz de la polémica entre la protagonista de ‘Vivir de amor’ y su estilista Lau.

Todo comenzó cuando Lau se quejó de la manera en la que la actriz le regresó algunas prendas, zapatos y accesorios que le mandó durante su participación en el reality, las cuales ha reutilizado para algunas entrevistas.

Por supuesto, Gala no tardó en salir a defenderse y decir que la estilista no solo tiene una “pésima actitud”, sino que también le entregó ropa de “mala calidad”.

Al contrario de lo que se pudiera pensar, Briggitte Bozzo respaldó a Lau, con quien también ha trabajado, y le pidió a la tercera finalista que fuera más “agradecida” con el esfuerzo de los demás.

¿Gala Montes está molesta con Briggitte Bozzo por no apoyarla en la polémica?

A raíz de esta situación, se ha especulado que la amistad entre las celebridades terminó definitivamente y los internautas han tomado bandos distintos. Mientras que algunos han criticado a la venezolana por no ser “leal”, otros afirman que Gala es una persona “inestable” que desea “tener siempre la razón”.

Aunque la misma Briggitte aseguró que las cosas con su colega están bien, Montes compartió un mensaje que podría contradecir lo dicho por la joven. A través de Instagram, la también cantante reposteó una publicación en la que un internauta sostiene que ella “defiende” a gente que, en muchas ocasiones, no la respalda.

“En la vida soy Gala. Me meto en pe… que ni son míos por defender a todos. Todos, a la mera hora, no me defienden, quedo como pen… y termino llorando, eso sí, pero siempre bien ve…”, se podía leer en el mensaje.

Pese a que no mencionó nombres, muchos interpretaron esta publicación como una especie de indirecta para Bozzo, recordando que, en el pleito con Adrián Marcelo dentro de ‘LCDLFMX’, ella no defendió a Gala, quien en muchas ocasiones la respaldó.

Así fue como Briggitte afirmó que las cosas con Gala estaban “bien”

Previo a que Gala compartiera su controversial mensaje, Briggitte Bozzo realizó una transmisión en vivo para TikTok. Durante la conversación con sus seguidores, dijo que ella y Montes seguían siendo tan amigas como siempre, adelantando que pronto harán muchos proyectos juntas.

“Gala y yo estamos bien. No sé por qué todos los demás se tienen que meter, a sacar una polémica que no existe. Gala y yo estamos muy bien” Briggitte Bozzo

También agradeció a todas las personas que la han apoyado en todo este asunto: “Estoy agradecida con la gente que me apoya. No todos van a estar de acuerdo con mi forma de ser. No todos van a estar de acuerdo con la forma de ser de varias personas”, indicó.

Cabe destacar que, hace poco, un diseñador llamado Julio Valiente acusó a Lau de quedarse las cosas que diversas marcas le mandaban a Gala y darselas a Briggitte. Esta teoría se vio reforzada después de que la venezolana luciera una gabardina idéntica a la que Montes utilizó en su momento y que le habría regresado a Lau.

