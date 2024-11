Arath de la Torre sí se molestó con Gala y Karime; tomó drástica decisión tras conflictos con el team ‘Mar’

Gala Montes y Karime Pindter acapararon titulares y no solo por sus encuentros románticos después de ‘La casa de los famosos México’. También fueron tema de conversación por haber tomado la decisión de salir del proyecto de ‘La señora presidenta’.

La obra de teatro, producida por Alex Gou, ha causado total controversia en los últimos días. Luego de que Arath de la Torre confirmara que todo el team ‘Mar’ sería parte de esta puesta en escena, las inconformidades salieron a la luz rápidamente.

En TVNotas una persona cercana a la producción nos contó que Mario Bezares no estaba de acuerdo con que el protagonista fuera Arath. Según la fuente, Mayito esperaba más crédito después de ganar ‘La casa de los famosos México’.

Gala Montes y Karime Pindter se salen de la obra de teatro ‘La señora presidenta’

Poco después, se confirmó que la actriz mexicana y ‘la Matrioshka’ optaron por salirse de dicho proyecto. Las primeras versiones apuntaron que a ninguna de las dos les había gustado la poca relevancia de su papel, mientras Brenda Bezares sí era una de las protagonistas.

Luego, Gustavo Adolfo Infante y Joanna Vega-Biestro dieron a conocer que: “Gala llegó con muchas exigencias, que le dijo a la producción que primero que sí, después que no, después que sí, después llegó y dijo: ‘Pues, mira, estoy en posibilidades de si quieres estreno, pero nada más estoy ese día y que me sustituyan y tú me sigues anunciando’’”.

Finalmente, Arath de la Torre confirmó que Gala y Karime no podrían ser parte de la obra debido a sus “agendas apretadas”. Por esta razón, su esposa, Susy Lu, y Violeta Isfel quedarían en su lugar.

¿Qué drástica decisión tomó Arath de la Torre?

Aunque Arath dejó claro que todo estaba bien entre el team, parece ser que al conductor no le gustó para nada la decisión que tomaron Montes y Pindter. Por esta razón, ¡se salió del grupo de WhatsApp del team ‘Mar!

En la más reciente entrevista de Gala Montes en ‘La mejor’ con Rafael Balderrama, la también cantante reveló que, a raíz del conflicto sobre su nula participación en ‘La señora presidenta’, Arath ya no quiso pertenecer a su grupo en la aplicación de mensajería instantánea.

Gala: “Pues Arath se salió (del grupo), fíjate, sí”.

Rafita: “¿Cómo crees?, ¿a raíz de que ustedes (Karime y Gala) ya no quisieron estar la obra (‘La señora presidenta’)?”.

“Sí, sí, sí, se salió (del grupo) Yo hablé con él, no he tenido tiempo de verlo, pero le deseó todo el éxito. Yo lo amo. Es mi mejor amigo”. Gala Montes

¿Terminó el team ‘Mar’?

Pese a que Gala Montes destapó que el conductor de ‘Hoy’ estaría molesto con ellas por su decisión de no participar en la puesta en escena, también dejó claro que no es el fin del team ‘Mar’.

La actriz mexicana compartió que aún hay una buena comunicación con Arath y nunca acabará el gran cariño que siente por él y sus excompañeros de cuarto en el reality.

Así lo dijo Gala Montes: