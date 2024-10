Karime Pindter: enamorarse de los hombres de su pasado es la diferencia de practicar ‘el oficio más antiguo’

Karime Pindter ha sabido aprovechar su fama para construir una sólida carrera en los medios. Su paso por Acapulco shore la catapultó y la colocó en el ojo público, lo que le permitió explorar nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, su vida privada también ha tenido sus desafíos. La influencer ha sido objeto de críticas y juicios por su estilo de vida y sus relaciones sentimentales, pues siempre ha sido totalmente transparente con su audiencia y sus fieles seguidores saben que gustaba de hombres mayores por los patrocinios que esto le traía.

Ahora la influencer tiene 31 años ha trabajado arduamente para construir una marca personal sólida. En entrevistas, ha asegurado que no se arrepiente de absolutamente nada, pues ese camino la ha traído a ser una mujer empoderada. Ahora, en una reciente entrevista, volvieron a sacar este tema a la luz, siendo más directos. En redes apuntan que esta pregunta la pudo haber incomodado.

Lee: Karime manda a la ‘friend zone’ a Gala Montes; tendrá una cita sin ella y la cantante ¡ya respondió!

En una entrevista para el programa “El minuto que cambió mi destino”, conducido por Gustavo Adolfo Infante, la influencer Karime Pindter se enfrentó a una pregunta que desató la polémica en redes sociales. El periodista le cuestionó si consideraba que tener un novio mayor que le daba regalos, era similar a ofrecer servicios exclusivos, lo que generó una acalorada discusión.

Pindter, visiblemente sorprendida por la pregunta, respondió con firmeza y seguridad, negando cualquier similitud entre ambas situaciones.

Mira:Mamá de Karime aprueba a Gala como nuera: “Pienso que ellas se gustan ¡y qué bueno! Son jóvenes y guapas”

La influencer argumentó que en su caso, las relaciones con personas mayores se basaban en un sentimiento genuino. Además, explicó que uno de los motivos que la llevaban a buscar este tipo de relaciones era la ausencia de una figura paterna en su vida, un aspecto que, según aseguró, ha superado.

La exintegrante de Acapulco Shore reveló que a lo largo de su vida ha tenido entre tres y cuatro relaciones con hombres mayores. Sin embargo, reconoció que una de las experiencias más dolorosas fue cuando descubrió que uno de sus parejas estaba casado. Este hecho, sumado a una terapia psicológica, la llevó a tomar la decisión de dejar de tener este tipo de relaciones.

Kaime Pintder

“El jijo de su abuela. De uno que me enamoré profundamente le dije ‘¿oye tienes esposa?’ (Y le respondió) ‘No, estoy divorciado por problemas de no sé qué. Nos la pasábamos juntos. Me la vivía en su casa. Un día me dice: ‘Acompáñame al cine y que le veo el chin... anillo”.