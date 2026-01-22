Muere Mari Carmen Vázquez Alcaide: Eduardo Capetillo Gaytán lanza desgarrador mensaje por la partida de su abuela

La tarde de este jueves 22 de enero de 2026 se confirmó la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre del reconocido actor y cantante mexicano Eduardo Capetillo. La noticia, que tomó por sorpresa al medio artístico y a los seguidores del exintegrante de Timbiriche, fue dada a conocer a través de redes sociales por el periodista deportivo Heriberto Murrieta, quien mantenía una cercana amistad con la familia. ¿Cómo reaccionó la familia a la noticia?

Eduardo Capetillo y su mamá / Captura de pantalla Facebook

¿Cómo se anunció la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre de Eduardo Capetillo?

El famoso periodista deportivo, Heriberto Murrieta, confirmó la muerte de María del Carmen Vázquez Alcaide, madre de Eduardo Capetillo, en una publicación realizada vía X. El post venía acompañado de un emotivo mensaje con dedicatoria a María:

“ Lamento profundamente el fallecimiento de mi entrañable amiga Mari Carmen Vázquez, madre del rejoneador Carlos Arruza, el matador Manolo Arruza y el actor Eduardo Capetillo ”, escribió Murrieta.

El mensaje rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios, colegas del medio y seguidores del actor manifestaron sus condolencias. Aunque no se dieron a conocer las causas de la muerte ni mayores detalles sobre los servicios funerarios, la noticia generó un ambiente de solidaridad hacia la familia Capetillo Vázquez.

Alejandra Capetillo y MAría del Carmen Vázquez Alcaide / Redes sociales

¿Cómo reaccionó a la muerte de María del Carmen Vázquez, madre de Eduardo Capetillo?

El primero de la familia Capetillo en reaccionar, fue Eduardo Capetillo Gaytán, hijo del actor Eduardo Capetillo, quien con una imagen en sus historias de Instagram, se despidió de su abuela.

En lo compartido por Capetillo Gaytán, se observa una foto en la que aparece junto a la señora María, y la acompaña con el siguiente texto:

Cómo te voy a extrañar. Lao Capetillo, vía Instagram

De manera casi inmediata algunos seguidores del también cantante comentaron la historia, algunos de los comentarios fueron los siguientes:



“Te mandamos un abrazo con mucho respeto”,

“Lamento mucho su pérdida”, entre otros.

Hijo de Eduardo Capetillo reacciona a la muerte de María del Carmen, su abuela / IG: eduardocapetillog, redes sociales y canva

¿Quién es Eduardo Capetillo?

Eduardo Capetillo Vázquez es un reconocido actor, cantante y productor mexicano, famoso por su trayectoria tanto en la música como en la televisión del país.

Inició su carrera artística a finales de los años 80 como integrante del popular grupo juvenil Timbiriche, donde compartió escenario con figuras que después se convertirían en grandes estrellas del espectáculo.

Posteriormente, Eduardo Capetillo consolidó su carrera como actor de telenovelas, destacando en producciones muy exitosas como:



Marimar ,

, Alcanzar una estrella II ,

, Camila y

y Soy tu dueña.

