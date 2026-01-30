¿De qué murió Henner Hofmann? ¡El cine mexicano despide al reconocido cinefotógrafo!

El cine mexicano está de luto tras darse a conocer la muerte del cinefotógrafo Henner Hofmann, cuya trayectoria estuvo ligada a diversas producciones nacionales e internacionales. La noticia fue confirmada en las últimas horas y generó reacciones dentro del medio cinematográfico. A continuación, te contamos los detalles sobre su muerte y el legado profesional que dejó en la industria.

¿De qué murió Henner Hofmann? La noticia que sacude al cine mexicano. / Foto: Redes sociales

¿Cómo confirmaron la muerte del cinefotógrafo Henner Hofmann?

La Cineteca Nacional confirmó el fallecimiento del cinefotógrafo mexicano Henner Hofmann a través de un mensaje difundido en sus canales oficiales. La institución dio a conocer la noticia y expresó su postura ante la pérdida de una figura vinculada al desarrollo del cine en México, lo que generó reacciones dentro del medio cultural y cinematográfico.

“La Cineteca Nacional lamenta profundamente el fallecimiento del cinefotógrafo mexicano Henner Hofmann. Su talento, compromiso y valiosa contribución al quehacer cinematográfico dejan una huella imborrable en el gremio y en la historia del cine nacional”, dio a conocer el emblemático recinto en su cuenta e X, antes de Twitter.

Triste pérdida: muere el cinefotógrafo Henner Hofmann. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Henner Hofmann?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del cinefotógrafo Henner Hofmann. La información disponible se ha limitado a los comunicados oficiales emitidos por distintas instituciones del ámbito cinematográfico, sin que se hayan ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias de su muerte.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) también expresó su postura ante la noticia y recordó la trayectoria de Hofmann dentro del cine mexicano.

“Hoy despedimos con tristeza al cinefotógrafo Henner Hofmann. Como director del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y miembro fundador de la Asociación Mexicana de Cinefotografía (AMC), dedicó su vida a consolidar un espacio para las nuevas generaciones de cineastas”, destacó la AMACC en sus redes sociales oficiales.

La muerte de Henner Hofmann fue confirmada por instituciones del cine. Esto es lo que se sabe hasta ahora. / Foto: Rede sociales

¿Quién fue Henner Hofmann?

Henner Hofmann nació en julio de 1950 en la Ciudad de México. Fue cinefotógrafo, productor y guionista, y creció en un entorno ligado a las artes. Su padre, Herbert Hofmann Isenburg, fue escultor de origen alemán que llegó a México en 1939, mientras que su madre, Kitzia Hofmann, desarrolló obra en vitrales para iglesias en México y Estados Unidos. Desde temprana edad mostró interés por el cine y más tarde identificó al cortometraje El globo rojo (1956), de Edmond Séchan, como una de las obras que influyeron en su mirada cinematográfica.

A los 18 años ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM. Como trabajo de titulación realizó el documental El circo, que recibió mención honorífica en Varsovia, Polonia. Tras concluir sus estudios, recorrió distintas regiones del país durante varios años, experiencia que derivó en su primer largometraje como cinefotógrafo, Bajo el mismo sol, con el que inició su trayectoria profesional.

En 1977 fundó, junto a Afonso Muñoz, Gonzalo Martínez Ortega, Ignacio “Nacho” López, Óscar Menéndez y Juan Rulfo, el Archivo de Comunidades Étnicas, integrado por más de 45 documentales sobre comunidades indígenas de México. A lo largo de su carrera trabajó en producciones como Vampiros: Los muertos, protagonizada por Jon Bon Jovi y algunas partes filmadas en en Texcoco, Estado de México; Cándido de día, Pérez de noche y Verano peligroso, con Alejandra Guzmán. En 1992 fundó la Asociación Mexicana de Cinefotografía, que presidió hasta 2004, y de 2008 a 2016 fue director del Centro de Capacitación Cinematográfica, además de desempeñarse como docente en distintas escuelas de cine.

