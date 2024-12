Ryan Hoffman anuncia su separación de Grecia González tras cinco años de matrimonio

El creador de contenido y hermano de YosStop, Ryan Hoffman, más conocido como ‘Rayito’ o ‘DebRyan show’, sorprendió a las redes sociales con su más reciente anuncio. Dio a conocer que se divorciará de Grecia González, cantante e influencer venezolana, tras cinco años de matrimonio.

Lo anterior causó conmoción en las redes sociales, dado que ambos se mostraban verdaderamente enamorados. Sin embargo, días antes, la pareja dio señales de ya no estar juntos. Ya no compartían contenido el uno con el otro, así como Ryan lanzó misteriosos mensajes de “decepción” y no felicitó públicamente a Grecia en su cumpleaños, lo que desató rumores de una separación

Ryan Hoffman y Grecia se separan

Tal parece que su relación no pudo trascender más y este lunes 23 de diciembre, Ryan y Grecia compartieron con sus seguidores que tomaron la lastimosa decisión de terminar con su matrimonio.

A través de un comunicado en redes sociales, ambos creadores de contenido subrayaron lo bonita que fue su relación de pareja, así como el gran equipo que hicieron durante todo este tiempo. No obstante, decidieron que era momento de seguir por caminos separados.

“Hola, queremos informarles de parte de Rayito y Grecia que decidimos terminar con nuestra relación. Vivimos momentos increíbles que quedarán guardados para siempre; no cabe duda del tremendo EQUIPO que fuimos. Pero a veces las cosas no son como uno las espera y solo queda actuar desde el amor y el agradecimiento para seguir adelante y es lo único que tenemos después de vivir unos hermosos cinco años de matrimonio”. Ryan Hoffman y Grecia González

Finalmente, pidieron a sus fans que no especularan con respecto a los motivos por los que culminó su relación. Aseguraron que quedaron en buenos términos y esta decisión la tomaron con amor y respeto.

“Tomar decisiones como estas son un gran acto de amor y valentía, y por lo del respeto y cariño que les tenemos a todos ustedes, les pedimos por favor que nos apoyen en esta decisión sin generar conflicto o ideas equívocas, porque no existe una razón por la cual se deba hacer”, agregaron.

Concluyeron: “Así como iniciamos con tanto amor, así mismo nos despedimos y en estos momentos estamos atravesando algo muy fuerte para ambos. Les agradecemos mucho por siempre apoyarnos y por ser parte de esta mágica vida con nosotros. Los queremos mucho”.

Al momento, se desconocen los puntuales motivos por los cuales tomaron la decisión de culminar con su matrimonio. No obstante, ambos se dijeron “destrozados” por esta situación.

Así lo dieron a conocer:

¿Cómo fue la historia de amor entre Ryan Hoffman y Grecia González?

Ryan Hoffman, conocido como ‘Rayito’, y Grecia González iniciaron su relación tras conocerse en Instagram. Ryan, atraído por Grecia, quien residía en Miami, se puso en contacto con ella. Después de dos meses de comunicación, coincidieron en una fiesta en Miami, donde se conocieron personalmente. Tras este encuentro, Ryan le propuso a Grecia viajar juntos y vivir en pareja, a lo que ella accedió. La pareja celebró una boda simbólica de estilo maya el 5 de febrero de 2020.

Posteriormente, anunciaron planes para una boda eclesiástica en Venezuela, país natal de Grecia, y otra ceremonia en México, donde residían juntos.