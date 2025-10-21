Kike Mayagoitia llama falso a Eleazar Gómez en La granja VIP 2025: ¿se rompe la alianza entre los hombres?

La más reciente emisión de La granja VIP 2025 dejó a todos con la boca abierta y es que lo que parecía una dinámica de convivencia terminó revelando tensiones dentro del llamado “club de Toby” una alianza entre los hombres del reality que ha sido muy criticada pero reconocida por ser “fuerte”.

La escena, ocurrida el 20 de octubre, no solo encendió las redes, sino que también cambió por completo la percepción del público sobre Kike Mayagoitia, quien fue aplaudido por su sinceridad y forma respetuosa de decir las cosas.

Kike Mayagoitia en La granja VIP 2025

¿Qué dijo Kike Mayagoitia sobre Eleazar Gómez en La granja VIP 2025 y por qué lo llamó “falso”?

Durante una actividad en la que los participantes debían decirse verdades cara a cara, Kike Mayagoitia decidió señalar a su compañero y amigo Eleazar Gómez como el concursante más “falso” del programa. La tensión fue inmediata, pues ambos forman parte de la misma alianza dentro del reality, y el comentario parecía una pequeña traición en el grupo más sólido del show.

“Sé que vienes cargando con cosas fuertes del pasado y aquí intentas una redención. Sin embargo, sé que con ciertas personas no sientes esa empatía o calidez sincera y a veces eres falso con esas personas”, expresó Kike, con tono sereno pero firme, dejando al resto de los participantes en silencio.

Lejos de atacarlo, Kike también reconoció el esfuerzo de su compañero por cambiar. “Es la segunda vez que estás nominado en dos semanas, sé que eso es difícil y a veces muestras esa personalidad falsa. Yo no lo he sentido conmigo, pero sí he sentido que lo has hecho con algunos otros compañeros y, pues tal cual”, concluyó.

¿Cómo reaccionó Eleazar Gómez tras ser acusado de falsedad por Kike Mayagoitia en La granja VIP?

A pesar de la sorpresa, Eleazar Gómez tomó con calma la declaración y respondió sin perder la compostura: “Te agradezco mucho, me sirven tus palabras. Yo no me considero una persona falsa, simplemente es mi manera de ser y comportarme. No me llevo igual con todos los de la casa, eso sí sería falso”, dijo el actor, intentando justificar su comportamiento.

Incluso, agregó que con Kike ha mantenido una buena relación: “Contigo la he llevado chingón, de hecho, con casi todos mis compañeros, pero agradezco tu perspectiva y que me lo comentes así, me ayuda a reflexionar”.

El intercambio entre ambos se volvió rápidamente viral, generando todo tipo de opiniones. Mientras algunos aplaudieron la madurez del diálogo, otros aseguraron que la alianza de los “gymbros” comenzaba a fracturarse.



“Se está redimiendo el Kike”

“Ojalá despierte y se aleje de ellos”

“De todos los gymbros, el único que me cae bien es Kike, porque escucha a todos y fue el único que se atrevió a decirle sus verdades a Eleazar”

“Se viene traición de Kike Mayagoitia”

Kike se le fue con todo a Eleazar y le dijo falsooooooo weeey !!!

🫢🫢🫢🫢 No me la veía venir tan rápido #LaGranjaVIP #aztecauno pic.twitter.com/WP4zQ0JX38 — Mr Sour Candy 🍬 (@MrDiegoPerez11) October 21, 2025

¿Está en peligro la alianza de hombres en La granja VIP 2025 tras el enfrentamiento entre Kike y Eleazar?

Para desilusión de algunos, no, la alianza entre los hombres de La granja VIP no corre peligro alguno. Aunque Kike Mayagoitia lo llamó falso, Eleazar Gómez no se fue contra él cuando salió nominado, visiblemente molesto, se le acercó a Teo para decirle que ya no tenía que preocuparse por nominarlo, pues Eleazar pensaba que Teo iba tras él. Teo, sin buscar pleito, respondió con un simple “En efecto”. Pero esa frase, lejos de calmar a Eleazar, lo hizo explotar. El actor pasó toda la noche quejándose del comentario, como si hubiera sido una provocación.

Lo que más llamó la atención en redes fue que Eleazar Gómez ignoró por completo el comentario de Kike Mayagoitia, quien lo llamó “falso”, como si no hubiera pasado. Para muchos, esto evidenció que Eleazar no está dispuesto a romper la alianza con sus “gymbros”, pues le conviene mantener el respaldo de quienes aún lo apoyan. En cambio, sí se mostró molesto con Teo, quien no le sigue el juego ni lo valida, lo que dejó claro que, aunque hay tensiones, no habrá traición entre los hombres… al menos no por ahora.