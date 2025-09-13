Una tiktoker reveló que está en “fase terminal” y cerca de morir, tras batalla contra enfermedad: ¿Quién es?

Hace unas semanas, un famoso influencer se despedía de sus seguidores y familia con un vídeo que él mismo grabó antes de morir, la historia de Tanner Martin, quien sufrió de cáncer y lo diagnosticaron el etapa terminal, conmovió al mundo. Ahora, el mundo de los influencers vuelve a ser noticia, pues una querida tiktoker compartió un diagnóstico poco alentador. A sus 36 años, dio una actualización desgarradora sobre su salud que ha conmovido a miles de seguidores en redes sociales, pues asegura, está en una etapa “muy terminal” y que su función pulmonar ha disminuido drásticamente, situándose en un 12% de capacidad. ¿De quién se trata?

¿Qué famosa influencer reveló estar al borde de la muerte?

Brooke Eby, es una famosa influencer y tiktoker que nació en 1989 en Estados Unidos. Durante la mayor parte de su vida adulta, llevó una vida activa y saludable. Se desarrolló profesionalmente en el área de la tecnología y el marketing, trabajando en empresas de alto perfil como directora de productos.

Su vida transcurría con normalidad hasta que, alrededor de 2018, comenzó a experimentar síntomas físicos inexplicables: rigidez muscular y pérdida de fuerza en las extremidades.

A partir de un complicado diagnóstico de salud, decidió crear contenido inspirando a miles de personas con su visión valiente y auténtica de la vida. “Sabíamos a dónde se dirigía este tren”, dijo recientemente en un video. ¿Qué enfermedad padece? Te contamos.

Brooke Eby, influencer y tiktoker / Redes sociales

¿Qué diagnóstico recibió la influencer Brooke Eby?

A raíz de las molestias que mostraba la influencer Brooke Eby, en el año 2022, luego de varios consultas médicas y síntomas sin explicación clara, Brooke recibió un diagnóstico contundente: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva, neurodegenerativa y sin cura conocida .

También llamada enfermedad de Lou Gehrig, la ELA deteriora de forma gradual las neuronas motoras responsables del control muscular voluntario, lo que impacta funciones esenciales como caminar, hablar, tragar y respirar.

A pesar del fuerte golpe emocional que implicó conocer su condición, Brooke tomó la decisión de hacer pública su vivencia. A través de sus perfiles en TikTok e Instagram bajo el alias @limpbroozkit, comenzó a relatar su día a día con un estilo distintivo: mezclando humor, transparencia y evitando dramatismos innecesarios.

Brooke Eby / Redes sociales y canva

¿Cuál es el estado actual de salud de la tiktoker Brooke Eby?

Desde su diagnóstico en 2022, Brooke Eby ha perdido la movilidad en casi todo su cuerpo y depende de una silla de ruedas y un aparato BiPAP para respirar. En un vídeo subido hace unas horas la influencer dio un pronóstico poco alentador.

En dicho vídeo, compartió detalles de una reciente cita médica que calificó como “desalentadora”. Tras ver a su neurólogo, comentó que la consulta fue rápida y superficial:

“Lo único que me hizo hacer fue decirme: ‘Déjame ver tu lengua’. Así que le saqué la lengua y me dijo: ‘Qué buena es tu lengua’. ¡No es la primera vez!”, bromeó.

Cuando preguntó por una nueva prueba de función pulmonar, la respuesta pareció más fría:

“Ya no tienes que hacerte esa prueba... no hay razón para hacerte pasar por eso” Brooke Eby, en referencia a las palabras de su médico

Brooke cuestionó esa decisión, resaltando la necesidad de recopilar más datos sobre una enfermedad que sigue sin parámetros definidos de evolución. “Todo esto me pareció un poco desalentador”, confesó. Cuando ella pidió que se le hiciera esa prueba, el doctor dijo:

“‘Tu pronóstico no es bueno. No es bueno. Estás en fase terminal’.”

¿Qué fundación creó Brooke Eby para personas con ELA?

Más allá de su historia personal, Brooke Eby se ha convertido en una de las voces más visibles en la lucha contra la ELA. Fundó ALStogether, una organización que busca conectar a personas diagnosticadas con la enfermedad, crear comunidad y visibilizar una condición que aún hoy recibe escasa atención y financiación en el mundo médico.

A pesar de estar casi completamente paralizada, Brooke continúa usando sus redes para informar, educar y, sobre todo, acompañar a otros en circunstancias similares. Su tono ha creado una narrativa distinta en torno a la ELA.

Parece como si alguien hubiera entrado a mi habitación en mitad de la noche hace siete años. Primero me echaron cemento en un pie, después en el otro y, el año pasado, me lo echaron por todo el cuerpo Brooke Eby

